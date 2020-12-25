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Maske dolandırıcısını Kars polisi yakaladı

KARS HABERLERİ  | 25.12.2020 10:43 | Son Güncelleme

İstanbul’da 1,5 milyon lira değerinde maske dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle aranan Azerbaycan uyruklu S.H.

İstanbul’da 1,5 milyon lira değerinde maske dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle aranan Azerbaycan uyruklu S.H. (24) yurt dışına kaçmak üzereyken, Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul’da esnaftan yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki tıbbi cerrahi maskeyi aldıktan sonra kayıplara karışan S.H.’nin Kars’tan yurt dışına çıkacağı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışmalarda S.H. yurt dışına çıkmaya üzereyken düzenlen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen S.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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