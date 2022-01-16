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  4. Maske Kimsin Sen 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn' kim çıktı? 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn'un kim olduğu belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn' kim çıktı? 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn'un kim olduğu belli oldu mu?

16.01.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen programında ünlü isimler maskenin ardına gizleniyor ve jüri üyeleri, maskenin ardındaki isimleri tahmin etmeye çalışıyor. Maske Kimsin Sen programında 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn' maskelerinin ardındaki isimler günlerdir merak ediliyor. Programın yeni bölümü geçtiğimiz akşam yayınlandı. Peki 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn' kim çıktı?

Maske Kimsin Sen 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn' kim çıktı? 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn'un kim olduğu belli oldu mu?

Jüri koltuğunda Doğu Demirkol, Eda Ece, Melis Sezen ve Alican Yücesoy'un yer aldığı Maske Kimsin Sen programında 'Aslan' maskesinin ardındaki ismin ifşa olduğu iddia edilmişti. 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn' maskelerinin ardındaki ünlü isimler, sahne performanslarının ardından bolca yorumlandı. Peki 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn'un kim olduğu belli oldu mu?

MASKE KİMSİN SEN 'ASLAN', 'DİNOZOR', 'EJDERHA' VE 'UNİCORN' BELLİ OLDU MU?

Aslan maskesinin ardındaki ismin sosyal medyada, Özge Borak'ın yer aldığı iddia edildi. Maskenin ardındaki isim henüz açıklanmadı ancak bu ismin Defne Samyeli, Pınar Altuğ, Özge Borak, Burcu Esmersoy veya İrem Derici olabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Maske Kimsin Sen 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn' kim çıktı? 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn'un kim olduğu belli oldu mu?

Alican Yücesoy, Dinozor maskesi giyen ünlünün "Müge Boz" olduğunu iddia etmişti. Melis Sezen, "Ömür Gedik", Doğu Demirkol ise "Gökçe Bahadır" olduğunu ileri sürdü. Ancak seyircilerin görüşü, Dinozor maskesinin ardındaki ismin Müge Boz olabileceğini yönünde.

Maske Kimsin Sen 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn' kim çıktı? 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn'un kim olduğu belli oldu mu?

Ejderha ve Unicorn maskesinin ardındaki isimler henüz açıklanmadı. Ancak Eda Ece ile Alican Yücesoy Ejderha maskesinin ardındaki isim için "Cemal Hünal" derken, Doğu Demirkol ile Melis Sezen de "Buğra Gülsoy" dedi. Unicorn maskesi ardındaki ünlü ismin Meryem Uzerli, Doğa Rutkay, Asuman Krause ya da Pınar Altuğ olabileceği söyleniyor.

Maske Kimsin Sen 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn' kim çıktı? 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn'un kim olduğu belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn' kim çıktı? 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn'un kim olduğu belli oldu mu?

ŞÖVALYE BELLİ OLDU! BAKIN KİM ÇIKTI

15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' programında Şövalye kostümünün ardındaki ünlü isim Ender Saraç çıktı. 24 kiloya yakın kostümle sahnede horon tepen 63 yaşındaki Ender Saraç enerjisiyle herkesi şaşırttı!

Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında ve nereli?Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında ve nereli?

Maske Kimsin Sen 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn' kim çıktı? 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn'un kim olduğu belli oldu mu?

AĞAÇ, İSKELET, GLADYATÖR VE GÖZCÜ KİM ÇIKTI?

Programın önceki bölümlerinde Ağaç, İskelet, Gladyatör ve Gözcü maskelerinin ardındaki isimler belli oldu. Ağaç kostümünün ardındaki isim Derya Baykal, Galadyatör Hazer Armani, Gözcü Ümit Karan, İskelet ise Keremcem çıktı.

Maske Kimsin Sen 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn' kim çıktı? 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn'un kim olduğu belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn' kim çıktı? 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn'un kim olduğu belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn' kim çıktı? 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn'un kim olduğu belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn' kim çıktı? 'Aslan', 'Dinozor', 'Ejderha' ve 'Unicorn'un kim olduğu belli oldu mu?

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