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Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında ve nereli?

16.01.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ender Saraç'ın kim olduğu araştırılıyor. Kariyeriyle ön plana çıkan Saraç, mecburi hizmetini Erzurum ili İspir ilçesi Kırık Nahiyesi ve köylerinde yaptı. Saraç, çarpıcı yorumları ve katıldığı programlarla dikkat çekiyor. İşte merak edilenler...

Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında ve nereli?

Doktor ve yazar olan Ender Saraç adından sık sık söz etiriyor. Saraç, Çorlu'da askerliğini Alay Tabibi olarak bitirdi ve ardından İzmir'de Aile hekimliği ihtisasını tamamladı. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Ender Saraç, kitaplarıyla birçok okura ulaştı. İşte Ender Saraç hakkında merak edilenler...

Dr. Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında ve nereli?

ENDER SARAÇ KİMDİR?

1959 İzmir doğumlu Ender Saraç Bornova Anadolu Lisesi'nin ardından Ege Tıp Fakültesini tamamladı. Saraç, Türkiye'de doğal ve sağlıklı yaşamla ilgili bilincin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaptı. Kliniğinde mesleki hayatına devam eden Saraç, 20 yılı aşkın süredir vejeteryandır.

Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında ve nereli?

Sağlıklı beslenmeyle alakalı okurun beğenisine sunduğu kitapları, uzun süre çok satanlar listesinde yer aldı. Türkiyenin ilk diplomalı astrologlarından olan Saraç, Sağlık ve Astroloji alanında özel çalışmalar yapıyor.


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