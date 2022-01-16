Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında ve nereli?

Doktor ve yazar olan Ender Saraç adından sık sık söz etiriyor. Saraç, Çorlu'da askerliğini Alay Tabibi olarak bitirdi ve ardından İzmir'de Aile hekimliği ihtisasını tamamladı. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Ender Saraç, kitaplarıyla birçok okura ulaştı. İşte Ender Saraç hakkında merak edilenler...

ENDER SARAÇ KİMDİR?

1959 İzmir doğumlu Ender Saraç Bornova Anadolu Lisesi'nin ardından Ege Tıp Fakültesini tamamladı. Saraç, Türkiye'de doğal ve sağlıklı yaşamla ilgili bilincin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaptı. Kliniğinde mesleki hayatına devam eden Saraç, 20 yılı aşkın süredir vejeteryandır.

Sağlıklı beslenmeyle alakalı okurun beğenisine sunduğu kitapları, uzun süre çok satanlar listesinde yer aldı. Türkiyenin ilk diplomalı astrologlarından olan Saraç, Sağlık ve Astroloji alanında özel çalışmalar yapıyor.



