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'Maske Kimsin Sen?' jürisinde olan Melis Sezen'in deri pantolonunun fiyatı şoke etti

03.01.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlanır yayınlanmaz tepkilerin odağı olan 'Maske Kimsin Sen?' isimli programda jüri olan Melis Sezen'in tercih ettiği pantolon ve ceketin fiyatı dudak uçuklattı.

'Maske Kimsin Sen?' jürisinde olan Melis Sezen'in deri pantolonunun fiyatı şoke etti

Tansel Öngel’in sunucu olduğu jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol’un yaptığı 'Maske Kimsin Sen?' isimli program daha ilk günden gündeme bomba gibi düştü.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, FOX TV'de yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' isimli programa 'çocukların korunması özelinde' inceleme başlatılacağını duyurmuştu. Bu konu gündemdeyken programda jüri olan Sadakatsiz dizisi oyuncusu Melis Sezen tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti.

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İddialı seçimler yaparak son günlerde gündeme gelen Melis Sezen'in giydiği ceket 25 590 TL iken pantolon fiyatı ise 10 000 TL. Melis Sezen'in kostümü beğenilse de fiyatı duyan sosyal medya kullanıcıları "Bu kadar maddi sıkıntı yaşanırken insan utanır bunu giymeye" yorumları yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
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