Maske Kimsin Sen? yarışmasındaki kostümler olay oldu! RTÜK Başkan Yardımcısı'ndan inceleme açıklaması

FOX TV ekranlarında ilk bölümüyle 1 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen "Maske Kimsin Sen?" yarışması tartışmalara neden oldu. Yarışmada sahne alan ünlü isimlerin kostümlerine tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, "Maskekimsensen" ve "Foxtvhaddinibil" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

ÜNLÜ İSİMLER İLGİNÇ KOSTÜMLERLE SAHNE ALIYOR

Yurt dışında 'Masked Singer' ismiyle yayınlanan programın formatında ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.

Yarışmaya katılan ünlü isimler, tavuskuşu, ördek, gladyatör, şövalye, ejderha, ağaç, dinozor, aslan, unicorn, geyik, iskelet ve ayna gibi çeşitki kostümler giyerek sahnede performanslarını sergiliyor.

BAZI KOSTÜMLER ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Yeni yarışma bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, bir kesim ise maskelerin paganizmi andırdığını öne sürdü. Yarışmanın ekran başındaki çocukları olumsuz etkilediği de iddia edildi.

REYTİNGLERDE HIZLI BAŞLADI

Maske Kimsin Sen? yarışması, 1 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer buldu. Yarışma Total grubunda altıncı, AB grubunda ise beşinci sırada yer aldı.

RTÜK BAŞKAN YARDIMCISI DUYURDU

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medyada "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt verdi.

Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır." ifadelerini kullandı.



