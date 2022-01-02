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Maske Kimsin Sen? yarışmasındaki kostümler olay oldu! RTÜK Başkan Yardımcısı'ndan inceleme açıklaması

02.01.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni yıldaki iddialı yarışma programı Maske Kimsin Sen? sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isimlerin kostüm giyerek sahneye çıkıp şarkı söylediği yarışma hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, inceleme başlatılacağını duyurdu. Tansel Öngel'in sunuculuğunu üstlendiği, Alican Yücesoy, Melis Sezen, Eda Ece ve Doğu Demirkol'un da dedektiflik yaptığı Maske Kimsin Sen? yarışmadaki bazı kostümlere ise tepki geldi.

Maske Kimsin Sen? yarışmasındaki kostümler olay oldu! RTÜK Başkan Yardımcısı'ndan inceleme açıklaması

FOX TV ekranlarında ilk bölümüyle 1 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen "Maske Kimsin Sen?" yarışması tartışmalara neden oldu. Yarışmada sahne alan ünlü isimlerin kostümlerine tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, "Maskekimsensen" ve "Foxtvhaddinibil" etiketi altında binlerce paylaşım yaptı.

Maske Kimsin Sen (2)

ÜNLÜ İSİMLER İLGİNÇ KOSTÜMLERLE SAHNE ALIYOR

Yurt dışında 'Masked Singer' ismiyle yayınlanan programın formatında ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.

Maske Kimsin Sen_2 (3)

Yarışmaya katılan ünlü isimler, tavuskuşu, ördek, gladyatör, şövalye, ejderha, ağaç, dinozor, aslan, unicorn, geyik, iskelet ve ayna gibi çeşitki kostümler giyerek sahnede performanslarını sergiliyor.

Maske Kimsin Sen_2 (2)

BAZI KOSTÜMLER ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Yeni yarışma bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken, bir kesim ise maskelerin paganizmi andırdığını öne sürdü. Yarışmanın ekran başındaki çocukları olumsuz etkilediği de iddia edildi.

Maske Kimsin Sen_1 (1)

REYTİNGLERDE HIZLI BAŞLADI

Maske Kimsin Sen? yarışması, 1 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer buldu. Yarışma Total grubunda altıncı, AB grubunda ise beşinci sırada yer aldı.

Maske Kimsin Sen_2 (1)

RTÜK BAŞKAN YARDIMCISI DUYURDU

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, sosyal medyada "Bu program ile ilgili RTÜK işlem başlatacak mı? Bu program kalkmalı" diyen bir paylaşıma yanıt verdi.

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Uslu, "Evet, ilgili program özellikle çocukların korunması özelinde ilgili kanalın denetiminden sorumlu uzman arkadaşlarımız tarafından titizlikle yarın incelemeye alınacaktır." ifadelerini kullandı.

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