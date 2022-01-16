Maske Kimsin Sen 'Şövalye', 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik' kim çıktı? 'Şövalye', 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik'in kim olduğu belli oldu mu?

Oldukça iyi çıkış yapan 'Maske Kimsin Sen?' programında 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik'in ifşa olduğu iddia edilmişti. Geçtiğimiz akşam yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' programında yaklaşık 25 kiloluk 'Şövalye' maskesi giyen ünlü isim herkesi şaşırttı. Peki 'Şövalye' kim çıktı? 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik'in kim olduğu belli oldu mu? İşte merak edilenler...

MASKE KİMSİN SEN 'ŞÖVALYE', 'KUZGUN', 'AYNA' VE 'GEYİK' KİM ÇIKTI?

Kuzgun maskesinin ardındaki isim henüz açıklanmadı. Ancak sosyal medyada bu ismin, oyuncu Kubilay Aka olduğu iddia edildi. Ayna kostümünü giyen ismin Biran Damla Yılmaz, Geyik kostümünü giyen ismin ise Burcu Özberk olduğu söyleniyor.

ŞÖVALYE KİM ÇIKTI?

Yaklaşık 25 kiloluk Şövalye maskesi ile sahnede horon tepen isim 63 yaşındaki Ender Saraç çıktı.

AĞAÇ, İSKELET, GLADYATÖR VE GÖZCÜ KİM ÇIKTI?

Ağaç maskesinin ardındaki isim Derya Baykal, İskelet maskesinin ardındaki isim ise Keremcem çıktı. Gladyatör Hazer Armani, gözcü ise Ümit Karan çıktı.



