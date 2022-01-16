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Maske Kimsin Sen 'Şövalye', 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik' kim çıktı? 'Şövalye', 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik'in kim olduğu belli oldu mu?

16.01.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jüri koltuğunda Doğu Demirkol, Eda Ece, Melis Sezen ve Alican Yücesoy'un yer aldığı 'Maske Kimsin Sen?' programında 'Şövalye' maskesini giyen ünlü isim geçtiğimiz gün açıklandı. Ayrıca programda 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik' kostümünün ardındaki isimler günlerdir merak ediliyor. Peki 'Şövalye' kim çıktı? 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik'in kim olduğu belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen 'Şövalye', 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik' kim çıktı? 'Şövalye', 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik'in kim olduğu belli oldu mu?

Oldukça iyi çıkış yapan 'Maske Kimsin Sen?' programında 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik'in ifşa olduğu iddia edilmişti. Geçtiğimiz akşam yayınlanan 'Maske Kimsin Sen?' programında yaklaşık 25 kiloluk 'Şövalye' maskesi giyen ünlü isim herkesi şaşırttı. Peki 'Şövalye' kim çıktı? 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik'in kim olduğu belli oldu mu? İşte merak edilenler...

MASKE KİMSİN SEN 'ŞÖVALYE', 'KUZGUN', 'AYNA' VE 'GEYİK' KİM ÇIKTI?

Kuzgun maskesinin ardındaki isim henüz açıklanmadı. Ancak sosyal medyada bu ismin, oyuncu Kubilay Aka olduğu iddia edildi. Ayna kostümünü giyen ismin Biran Damla Yılmaz, Geyik kostümünü giyen ismin ise Burcu Özberk olduğu söyleniyor.

ŞÖVALYE KİM ÇIKTI?

Yaklaşık 25 kiloluk Şövalye maskesi ile sahnede horon tepen isim 63 yaşındaki Ender Saraç çıktı.

Maske Kimsin Sen 'Şövalye', 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik' kim çıktı? 'Şövalye', 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik'in kim olduğu belli oldu mu?

AĞAÇ, İSKELET, GLADYATÖR VE GÖZCÜ KİM ÇIKTI?

Ağaç maskesinin ardındaki isim Derya Baykal, İskelet maskesinin ardındaki isim ise Keremcem çıktı. Gladyatör Hazer Armani, gözcü ise Ümit Karan çıktı.

Maske Kimsin Sen 'Şövalye', 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik' kim çıktı? 'Şövalye', 'Kuzgun, 'Ayna' ve 'Geyik'in kim olduğu belli oldu mu?


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