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Maske Kimsin Sen sunucusu Tansel Öngel bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

21.01.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıp Maske Kimsin Sen programının sunuculuğunu üstlenen Tansel Öngel kariyerinde oldukça iyi bir çıkış yakaladı. Son zamanlarda ekranların aranan yüzü olan Tansel Öngel bakın meğer kimmiş...

Maske Kimsin Sen sunucusu Tansel Öngel bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Tiyatro oyuncusu Tansel Öngel birçok sinema, dizi ve oyun projesinde yer aldı. Devlet sanatçısı olarak görevini halen sürdüren Tansel Öngel, meğer bir zamanların reyting rekortmeni dizisinde 36 bölüm boyunca oynamış.

TANSEL ÖNGEL BAKIN KİM ÇIKTI

En son Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben'in sevgilisi Naci rolüne hayat veren Tansel Öngel, meğer reyting rekortmeni Muhteşem Yüzyıl dizisinde 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü canlandırmış. Devlet Tiyatrosu oyuncusu Öngel, tayini çıktığı için diziden ayrılmak zorunda kalmış. Dizide Alvise Gritti'nin kız kardeşi Monica rolüne, Sultan Süleyman rolünü oynayan Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel hayat verdi.

Maske Kimsin Sen sunucusu Tansel Öngel bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Tansel Öngel ayrıca Kırmızı Oda dizisinde de küçük bir rol aldı. Öngel, doktor Piraye'nin eşi Tarık rolünü canlandırdı.

Maske Kimsin Sen sunucusu Tansel Öngel bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Öngel 2007 yılında kendisi gibi oyuncu olan Özge Özder ile hayatını birleştirdi. Ancak ikili, 2010'a gelindiğinde evliliklerini noktalama kararı aldı.

Maske Kimsin Sen sunucusu Tansel Öngel bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Şimdilerde jüri koltuğunda Doğu Demirkol, Melis Sezen, Eda Ece ve Alican Yücesoy'un oturduğu Maske Kimsin Sen programının jüri üyeliğini yapıyor.

Maske Kimsin Sen sunucusu Tansel Öngel bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

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