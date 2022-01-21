Maske Kimsin Sen sunucusu Tansel Öngel bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Tiyatro oyuncusu Tansel Öngel birçok sinema, dizi ve oyun projesinde yer aldı. Devlet sanatçısı olarak görevini halen sürdüren Tansel Öngel, meğer bir zamanların reyting rekortmeni dizisinde 36 bölüm boyunca oynamış.

TANSEL ÖNGEL BAKIN KİM ÇIKTI

En son Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben'in sevgilisi Naci rolüne hayat veren Tansel Öngel, meğer reyting rekortmeni Muhteşem Yüzyıl dizisinde 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü canlandırmış. Devlet Tiyatrosu oyuncusu Öngel, tayini çıktığı için diziden ayrılmak zorunda kalmış. Dizide Alvise Gritti'nin kız kardeşi Monica rolüne, Sultan Süleyman rolünü oynayan Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel hayat verdi.

Tansel Öngel ayrıca Kırmızı Oda dizisinde de küçük bir rol aldı. Öngel, doktor Piraye'nin eşi Tarık rolünü canlandırdı.

Öngel 2007 yılında kendisi gibi oyuncu olan Özge Özder ile hayatını birleştirdi. Ancak ikili, 2010'a gelindiğinde evliliklerini noktalama kararı aldı.

Şimdilerde jüri koltuğunda Doğu Demirkol, Melis Sezen, Eda Ece ve Alican Yücesoy'un oturduğu Maske Kimsin Sen programının jüri üyeliğini yapıyor.





