Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Neşe Çelik, korona virüs sürecinde hayati önem arz eden maske kullanımında yapılan yanlışlar hakkında uyarılarda bulundu.

Korona virüsten korunmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarının öne çıktığını aktaran Dr. Öğretim Üyesi Neşe Çelik, mesafe ile temizlik kurallarının nispeten bilindiğini ancak maske takma alışkanlığının yeni edinildiğini söyledi. Maske takmanın hayatının bir parçası olduğunu ifade eden Çelik, "Maske takmanın Korona virüs hastalığından korumada önemli bir araç olduğunu artık herkes biliyor. Maske takmak yaşamımızın içine girdi ve bir parçası oldu. Ancak virüsten korunabilmek için taktığımız maskenin kullanımı ile ilgili yanlış uygulamalar ortaya çıkmaya başladı. Hastalıktan korunalım derken hastalık bulaşımının devam etmesi ve maskenin koruyuculuktan çıkıp hastalığın bulaşmasına neden olabileceği durumlar görülmeye başlandı. Maskeler her yere temas ediyor. Maskeyi kullanmadığımız zamanlarda masaya, arabaya cebimize, çantamıza bırakıyor sonra alıp tekrar takıyoruz. Böylece eşyalarla kirlenen maske, hastalık bulaştırabiliyor. Bunun yerine maskenizi temiz olduğunu bildiğiniz bir yere bırakıp tekrar alabilirsiniz" diye konuştu.

"Ortak maske kullanılıyor"

Özellikle aile üyeleri arasında maske değişiminin olduğunu vurgulayan Çelik, "Ortak maske kullanılıyor. Maske takmayı unuttuğunuzda yanınızdaki kişi bu genellikle aile üyesi oluyor kendi kullandığı maskeyi verip sizi maskesizlikten kurtarıyor. Ancak maske sahibinden size hastalık bulaşabilir. Herkesin maskesi kendine ait olmalıdır. Başkalarının maskesini kullanmayınız. Kullanılmayan kirli maskeler etrafa virüs yayıyor. Kullanılmayan maskeler kapalı çöp kutuları yerine gelişigüzel çevreye atılıyor. Hem hastalığın bulaşının devam etmesine hem de çevre kirliliğine neden oluyor. Kirlenen maskeleri kapalı çöp kutularına atmalıyız. Günlerce aynı maske kullanılıyor. Maskeler kısa sürede kirlendiği için değiştirilmelidir. Özellikle çok kalabalık ortamlara girdikten sonra maske üzerindeki kirlilik artar bu nedenle maskenin değiştirilmesi gerekir. Maske takılıyken elimiz maske ile sürekli temas ediyor. Elleriniz kirli olabilir ve temas ettiğiniz maskeyi kirletebilirsiniz. Ayrıca maske teması ile eliniz kirlenir ve diğer temas ettiğiniz yerlere virüs bulaştırabilirsiniz. Maske kullanırken ağız ve buruna temas etmeyiniz" dedi.