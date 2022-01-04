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Maske, mesafe ve hijyen gripten de koruyor

04.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Özgür Enginyurt: - "Grip kesinlikle hafife alınmaması gereken bir hastalık"

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, vatandaşlara, bu aylarda görülen gribe karşı Kovid-19'da olduğu gibi maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Enginyurt, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gazetecilere, bu aylarda üst solunum yolları enfeksiyonlarının çok sık görülebildiğini söyledi.

Grip mikrobu ile en sık karşılaşılan dönemde bulunulduğuna işaret eden Enginyurt, vatandaşların bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durması ve herkesin birbiriyle mesafeyi korumasının önem arz ettiğini belirtti.

Enginyurt, maske, mesafe ve hijyen kurallarının, vatandaşları gribe karşı da koruyabileceğini, özellikle bu dönemde herkesin kendi tedbirlerini almasının faydalı olacağını aktardı.

Gribin genellikle ekimden nisan başına kadarki dönemde sık görülen, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğuna dikkati çeken Enginyurt, "Grip kesinlikle hafife alınmaması gereken bir hastalık." dedi.

Prof. Dr. Enginyurt, vatandaşlara dikkatli olmaları, gribe yakalanmaları halinde iyi beslenmeleri ve bol sıvı tüketilmeleri tavsiyesinde bulunarak, gribi ağır geçiren hastaların mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurmalarını istedi.

Grip ve Kovid-19'a yakalanan hastaların bazen aynı şikayetlerle kendilerine başvurduğunu ifade eden Enginyurt, şöyle konuştu:

"Hastanın şikayeti ve muayene bulgularımızla ne tür hastalığa yakalandığını ayırt edebilmemiz pek mümkün değil. Bunun için enflüanza testleri dediğimiz Kovid-19 testlerine benzer testler var. Bu testleri yapmadan vakaları birbirinden ayırt edebilmemiz mümkün olmuyor. Vatandaşlarımıza Kovid-19 testi yapıp sonucuna göre karar veriyoruz veya her iki testi birden yaparak bu tanıyı koyabiliyoruz."

Prof. Dr. Enginyurt, çocuklarda grip vakalarında mevsimsel artış olduğunu belirterek, velilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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