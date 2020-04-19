YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Maske üretimine Malatya'dan büyük katkı

Maske üretimine Malatya'dan büyük katkı

MALATYA HABERLERİ  | 19.04.2020 11:07 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını nedeniyle üretimine ara veren 13 büyük tekstil fabrikası, Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinesinde tekrar faaliyete geçerek maske üretmeye başladı - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: - "Malatyalı müteşebbislerin Türkiye'nin farklı illerindeki fabrikalarına şu an günlük 5 milyon maske üretiliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren bu rakam 10 milyona çıkacak" - "Malatya şu anda maske üretiminin lojistik merkezidir"

VOLKAN KAŞİK - Malatya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren 13 büyük tekstil fabrikası, Büyükşehir Belediyesi koordinesi tekrar faaliyete geçerek maske ihtiyacının giderilmesine büyük katkı sağlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, belediye başkanlarıyla yaptığı görüşmede Malatya'daki durum ve maske üretim kapasitesi hakkında bilgi verdiğini hatırlattı.

Erdoğan'ın toplantıda "Malatya'nın bir tekstil kenti olduğunu ve maske üretiminin lojistik merkezi olması gerekir" talimatını verdiğini anlatan Gürkan, bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile görüşerek harekete geçtiklerini söyledi.

Gürkan, kentte tekstil sektörüyle uğraşan müteşebbislerle toplantı yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Malatya'daki müteşebbislere Cumhurbaşkanımızın böyle bir talimatı olduğunu ifade edince herkes canı gönülden 'evet' dedi. Şu an Malatya'daki 13 fabrikada maske üretimi gerçekleştiriliyor ayrıca başka şehirlerde Malatyalı müteşebbislerin ürettiği, buradaki fabrikaların şubesi konumundaki 400 merkezde günlük 5 milyon maske üretiliyor. Bu çağrımıza kulak veren bütün müteşebbislerimize teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı veren Cumhurbaşkanımıza Malatyalılar adına şükranlarımı sunuyorum."

- "Malatya şu anda maske üretiminin lojistik merkezidir"

Gürkan, fabrikaların üretim rakamları hakkında detaylı bilgi vererek, "Malatya'daki 13 fabrika şu an günlük 3 milyon maske üretiyor. Malatyalı müteşebbislerin Türkiye'nin farklı illerindeki fabrikalarında şu an günlük 5 milyon maske üretiliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren bu rakam 10 milyona çıkacak." dedi.

"Malatya şu anda maske üretiminin lojistik merkezidir." diyen Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günlük 10 milyon maske üreten bir Malatyalı müteşebbis konsorsiyumu Türkiye'de lojistik merkez demektir. Türkiye'nin nüfusunun 82 milyon olduğunu, günlük 10 milyon maske üretiminin Malatyalı müteşebbisler tarafından yapıldığını düşünürsek Malatya'nın maske üretiminde Türkiye'de lojistik üs ve merkez olduğunun ifadesidir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatı yerine getirmenin mutluluğunu da yaşıyoruz."

- "Türkiye'nin her tarafına dağıtılacak"

Gürkan, üretilen maskelerin Türkiye geneline dağıtılacağını aktararak, "Malatya'daki sadece bir fabrikada üretilen maskeler Malatya'ya dağıtılacak. Diğer fabrikalarda üretilen maskeler ise Türkiye'nin her tarafına hatta yurt dışında ihtiyaç duyulan yerlere gönderilmesi noktasında stok sürecini Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığımız o süreçleri takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinde 'Malatya sadece Malatya'ya değil Türkiye'ye değil dünyaya üretilecek maskenin lojistik merkezi olması gerekir' ifadesi de yerini bulmuş oldu."

- "25 Nisan'da 1 fabrika daha üretime katılıyor"

Malatya'da tekstille uğraşan firmaların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle üretimlerini durdurduğunu anımsatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Maske üretimiyle bu 13 fabrika aktif hale geldi ve işçilerini çağırarak üretime başladı. Bu üretim mekanizması her ne kadar buradaki 13 fabrika gibi görünse de bu fabrikaların yurdun değişik illerindeki 400 üretim merkezinde üretime başlandı. Bu anlamda hem istihdam hem üretim sekteye uğramadan devam ediyor. 25 Nisan'da 1 fabrika daha üretime katılarak sayıyı 14'e çıkaracağız."

Gürkan, pazartesi gününden itibaren Malatya'da su saati okuyan personelin de desteğiyle tüm evleri kapı kapı dolaşarak maske dağıtacaklarını sözlerini ekledi.

- "Devletimizin her türlü yanındayız"

Baykanlar Tekstil üretim müdürü Erdal Oğur ise Türkiye'nin en büyük kot üretimi yapan fabrikalarından biri olduklarını ifade ederek, "Fabrikada 2 bin personel çalışıyor. Pazarımız olan İspanya, İtalya ve ABD'ye yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle üretimiz durdu. Belediye Başkanımız bizi çağırdı, biz de devletimizin her türlü yanında olduğumuzu ve katkı verebileceğimizi bildirdik. Belediye Başkanımız, Gaziantep'ten kumaşları tedarik etti, biz de bunları maskeye çeviriyoruz. Fabrikamızda haftalık 1 milyon maske üretiyoruz." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesajEbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Malatya Malatya Büyükşehir Belediyesi maske Selahattin Gürkan Üretim yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

Malatya Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:38
Öğle
12:31
İkindi
16:14
Akşam
19:14
Yatsı
20:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Adafı Eczanesi
Merkez
Atayık Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Yiğit Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korona evde kalan erkeklerin hünerlerini ortaya çıkardı

Korona evde kalan erkeklerin hünerlerini ortaya çıkardı

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Malatya’da uyuşturucudan 1 tutuklama

Korona ile mücadeleye siperlik desteği

Korona ile mücadeleye siperlik desteği

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Yeni jandarma komutanı göreve başladı

Yeni jandarma komutanı göreve başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.