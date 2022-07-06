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Maskeler çıktı, diş estetiği talepleri arttı

06.07.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Bölümü'nden Dt. Özer Giray: - "Özellikle ön bölgede dişlerde bulunan düzensizlikleri gidermek ve yeni bir gülüş meydana getirmek amacıyla kullanılan porselen lamina uygulaması tercih ediliyor"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Protetik Diş Tedavisi Bölümü'nden Dt. Özer Giray, "Dişlerimizi ve gülüşümüzü örten maskelerin kullanımındaki azalma ile estetik kaygılar geri döndü. İhmal edilen ağız ve diş sağlığı için yapılması gereken tedavi ve estetik diş uygulamalarındaki talepler yoğunlaştı." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Giray, dişleri örten maskelerin kullanımındaki azalma ile estetik kaygılar geri döndüğünü belirterek, ihmal edilen ağız ve diş sağlığı için yapılması gereken tedavi ve estetik diş uygulamalarındaki taleplerin yoğunlaştığını belirtti.

Özellikle ön bölgede dişlerde bulunan düzensizlikleri gidermek ve yeni bir gülüş meydana getirmek amacıyla kullanılan porselen lamina uygulamasının tercih edildiğini aktaran Giray, şunları kaydetti:

"Porselen laminaların yapımında diğer yöntemlerden farklı olarak dişlerin sadece ön yüzeylerine sınırlı miktarda müdahalede bulunulur. Mevcut diş yapısında oldukça minimal işlem yapılarak gülüş estetiğinin sağlanabilmesi porselen laminaların en çok tercih edilme nedenidir. Porselen lamina yani yaprak porselen dediğimiz dişin yalnızca ön yüzeyine yapıştırılan porselenler, daha koruyucu, dış dokusuna uygun tedaviler gerçekleştiriyoruz. Doğal dişi taklit eden laminalar sayesinde istenilen gülüşe çok kısa sürede ulaşılabiliyor. Ayrıca günümüzde bu tip işlemlerin gittikçe dijitalleşmesi sonucunda hastalarımıza hem işlem öncesinde tedavi sonucunu sanal olarak gösterebilmekteyiz hem de tüm süreci dijital olarak yöneterek mükemmel sonuçlara ulaşabiliyoruz."

Giray, lamina yaptırmayı düşünen bir kişinin işlem öncesi muhakkak diş hekimi tarafından ayrıntılı bir muayene gerektiğini belirterek, porselen laminaların ön bölgede bulunan hafif çapraşıklıklarda, dişeti seviyesindeki düzensizliklere bağlı hafif asimetrilerde ve koruyucu önlemler ile düzeltilemeyen renklenmelerde başarıyla uygulandığı bilgisini paylaştı.

Hastanın ön dişlerinde çapraşıklık aşırı düzeyde değilse ve daha önceden büyük restorasyonlar uygulanmamışsa lamina yapımı için uygun bir aday belirten Giray, "İyi bakıldığında lamine dişler 10 yıla aşkın süre kullanılabilir. Tabii ki bunda ağız ve diş bakımının rolü var. Düzenli hekim kontrolleri de başarıyı yükseltir. Uzun yıllar sonra tekrarlanabilir bir tedavi olması da sıklıkla tercih edilmesinin sebepleri arasında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

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