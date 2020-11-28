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Maskeli vosvoslardan korona farkındalığı

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.11.2020 14:45 | Son Güncelleme

Esenler’de maske giydirilen birbirinden renkli 12 Vosvos sokaklarda gezerek korona virüse dikkat çekti, yapılan anonslarla vatandaşlar bilgilendirildi.Esenler Belediyesi ve Vosvosist grubu tarafından düzenlenen organizasyonda birbirinden renkli nostaljik 12 vosvosa maske giydirildi.

Esenler’de maske giydirilen birbirinden renkli 12 Vosvos sokaklarda gezerek korona virüse dikkat çekti, yapılan anonslarla vatandaşlar bilgilendirildi.
Esenler Belediyesi ve Vosvosist grubu tarafından düzenlenen organizasyonda birbirinden renkli nostaljik 12 vosvosa maske giydirildi. Vosvoslar, Esenler Millet Bahçesi’nden yola çıkarak Esenler’in bütün sokaklarını gezdi. Vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle izlenen Vosvoslar üzerlerinde bulunan özel ses sistemleriyle vatandaşlara korona virüs salgınında alınması gereken önlemleri hatırlatarak bilgilendirmede bulundu.

"Nostaljik vosvoslarla tedbirleri hatırlattık"
Konvoy yola çıkmadan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat çekerek "Virüs belasıyla ilgili dünyanın her yerinde farklı tedbirler konusunda bir gayret söz konusu.Ülkemiz de, bu konuda ciddi bir gayret ortaya koyarak virüsle mücadele konusunda mesafeler kat ediyor. Hepimiz biliyoruz ki, bu mücadelede maske, mesafe ve temizlik çok önemli ve anlamlı. Bu, toplumsal hafızamızda yer etmesi ve sürekli hatırlatılması gereken bir konu. Biz de istedik ki bu farkındalıklarla, bu önemli 3 maddeyi yeniden hatırlatalım. Virüsle mücadelede en önemli şey, bizim göstereceğimiz gayrettir. Virüsün gücü, bizim göstereceğimiz gayretimizin üzerinde değildir. Bunları yerine getirdiğimizde, en azından kendimizi ve sevdiklerimizi korumuş oluruz. Biz de Esenler’deki bütün kardeşlerimizin dikkatini buraya çekmek için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu araçlar bizim hafızamızda çok önemli ve nostaljiktir. Bu araçların sahiplerine de bize bu kampanyada destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bugün araçlarımızla sokakları dolaşarak, ’maske, mesafe ve temizlik’ önlemlerini tekrar hatırlatacağız. Sevdiklerimiz için bu kurallara dikkat edeceğiz ki bu beladan bir an önce kurtulalım " dedi.

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