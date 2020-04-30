YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Maskematikler şimdide Karşıyaka’da

Maskematikler şimdide Karşıyaka’da

İZMİR HABERLERİ  | 30.04.2020 13:25 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarının ardından Karşıyaka ve Bostanlı vapur iskelelerine de maskematik yerleştirildi.

Maskematikler şimdide Karşıyaka’da

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarının ardından Karşıyaka ve Bostanlı vapur iskelelerine de maskematik yerleştirildi. Maskematik uygulaması Karşıyakalılar tarafından memnuniyetle karşılandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine vatandaşların tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarının ardından Karşıyaka ve Bostanlı vapur iskelelerine de maskematik yerleştirildi. Sabahın erken saatlerinde Karşıyaka Vapur İskelesine giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay Maskematik uygulamasını başlattı.
Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Soyer, İzmirlilerin maskeye daha rahat ve steril bir şekilde ulaşmasını sağlamak için maskematiklerin sayılarını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Soyer, "Karşıyaka’da metro istasyonu olmadığı için bu bölgeden gelen talebi haklı bulduk. Biz üretmeye, maskeleri sağlıklı bir şekilde yurttaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Korona virüsü salgını sürecinde 1 milyon 900 bin yurttaşımıza ücretsiz maske dağıttık. 17 Nisan’dan itibaren metro istasyonlarına koyduğumuz maskematikler aracılığıyla da 13 gün içinde 433 bin maske İzmirliler’e ulaşmış oldu" dedi.
Metro ve vapur yolcuları İzmirim kartla yolculuk bedelini ödedikten sonra içeride bulunan maskematiğe yine İzmirim kartlarını göstererek maske paketini alabiliyor. Bu işlemde İzmirim karttan herhangi bir ücret düşülmüyor. Pakette 5 maske bulunuyor. İzmirim kart kullanıcıları hafta bir kez maske paketi alabiliyor. Maskematikler İzmir’deki 17 metro istasyonu ile Karşıyaka ve Bostanlı Vapur iskelelerinde bulunuyor.

Maskematikler şimdide Karşıyaka’da

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

Aydın İl Milli Eğitim’den polislere 400 siperlikli başlık

İzmir Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
04:36
Sabah
06:09
Öğle
13:14
İkindi
17:01
Akşam
20:09
Yatsı
21:35

İzmir Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

Büyük Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Ülkücan Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Nijerya ve Gana'dan 133 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Dijital Medya Uzmanı Özdoğan: "Sosyal medyada beğenilmemek mutsuz ediyor"

Dijital Medya Uzmanı Özdoğan: "Sosyal medyada beğenilmemek mutsuz ediyor"

Nişanda oynayanların üzerine ateş açtı

Nişanda oynayanların üzerine ateş açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.