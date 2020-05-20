Maskesiz gezen 109 kişiye ceza

Manisa’nın 12 ilçesinde 60 ayrı cadde, meydan ve ana arterde maskesiz gezmenin yasaklanmasının ardından yapılan denetimlerde kurallara uymayan 109 kişiye toplam 117 bin 194 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa Valiliği, 17 ilçenin 12’sinde geçtiğimiz günlerde başlatılan ilçe merkezlerinin en işlek ve kalabalık olan cadde, meydan ve ana arterlere maskesiz gezmenin yasaklanması kararının ardından söz konusu yerlerde 506 denetimin gerçekleştirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada ayrıca kurallara uymayarak maskesiz dolaşan 109 kişiye 117 bin 194 TL idari işlem uygulandığı bildirildi.

