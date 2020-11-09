MASKİ’den imara açılan yeni yerleşim alanına hizmet

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesinde yeni imara açılan yerleşim alanına içme suyu hattı döşedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin etmek üzere yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Akhisar ilçesine bağlı Ulucami Mahallesinde yeni imara açılan yerleşim alanına içme suyu şebeke hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri tarafından yapılan yeni hat sayesinde, vatandaşların su ihtiyacı karşılanmış oldu.

Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Ulucami Mahalle Muhtarı Nesime Şakrak, “Muhtarlar olarak mahallemize yapılması planlanan hizmetlerin detaylı takibini yaparak gerekli mercilere doğru bir şekilde bilgiler veriyoruz. Bu sayede hizmetlerin yapımı aşamasında gerek altyapı gerekse üst yapı çalışmalarında yetkililer nokta atışı yapmış oluyor. Bu doğrultuda MASKİ’nin hizmetlerinden ve çalışmalarından çok memnunuz. Mahallemizde yeni açılan sokağımıza içme suyu şebeke hattı çalışması yapıldı. MASKİ’nin hizmetleri sayesinde mahallemize kaliteli su sağlandı. Çalışmalarından Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay’a ve tüm emeği geçen MASKİ yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

