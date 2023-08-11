YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. MASKİ'den Malatya'daki deprem sonrası içme suyu uyarısı:

MASKİ'den Malatya'daki deprem sonrası içme suyu uyarısı:

11.08.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce, Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından ana su kaynağında bulanıklık oluştuğu belirtilerek, ikinci bir duyuruya kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

MASKİ'den yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen 5,3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız." ifadesi kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilencilikte ‘yevmiye usullü’ çalışma dönemiDilencilikte ‘yevmiye usullü’ çalışma dönemi
Kaş’ta “Barak Kilimi” dokumacılığı başlatıldıKaş’ta “Barak Kilimi” dokumacılığı başlatıldı
Sarp Sınır Kapısı’nda 2 bin 850 adet kaktüs ele geçirildiSarp Sınır Kapısı’nda 2 bin 850 adet kaktüs ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya içme suyu maski uyarı

Malatya Namaz Vakitleri 11 Ağustos Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:30
Öğle
12:37
İkindi
16:25
Akşam
19:34
Yatsı
21:01

Malatya Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Cuma

Sibel eczanesi
Arguvan
Menengiç eczanesi
Battalgazi
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Çantanın içinde terk edilen yenidoğan bebeği buldu

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.