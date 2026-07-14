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Galatasaray'da yüzyılın transfer operasyonu! Phil Foden sesleri

Galatasaray, Man. City'nin 26 yaşındaki süperstarı Phil Foden için resmen devreye girerek taraftarlarını bir hayli heyecanlandırdı.

Galatasaray'da yüzyılın transfer operasyonu! Phil Foden sesleri
Emre Şen
Phil Foden

Phil Foden

İNG İngiltere
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Trendyol Süper Lig’de üst üste 4 sezondur şampiyonluk kupasını müzesine götürerek tarihi bir dominasyon kuran Galatasaray, gözünü Avrupa’da da zirveye dikecek rüya gibi bir transfer için kolları sıvadı. Cimbom'un hedefindeki o dev isim, Manchester City forması giyen Phil Foden.

MANCHESTER CITY'DE GELECEĞİ BELİRSİZ

Galatasaray da yüzyılın transfer operasyonu! Phil Foden sesleri 1

İngiliz basınında çıkan iddialara göre, 26 yaşındaki hücum oyuncusunun Manchester City'deki geleceği büyük bir belirsizlik barındırıyor. Geride kalan sezonda Pep Guardiola yönetiminde beklediği süreleri alamadığı için huzursuz olan ve kulübüyle olan sözleşmesinin son yılına giren Foden, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olarak gösterilen İngiliz yıldızın bu durumu, Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını kabartırken Galatasaray da bu yarışta en ön sıralarda yer alıyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN GEORGE GARDI'YE TAM YETKİ

Galatasaray da yüzyılın transfer operasyonu! Phil Foden sesleri 2

Yıldız 10 numaranın transfer edilmesinin önündeki en büyük engel yüksek maliyetler olarak görünse de Galatasaray yönetimi tüm finansal şartları zorlamaya kararlı. Başkan Dursun Özbek'in, transfer operasyonlarında kilit rol oynayan ünlü menajer George Gardi’ye bu dev hamle için tam yetki verdiği öğrenildi. Foden ismini ilk olarak masaya getiren Gardi'nin, önümüzdeki günlerde İngiliz oyuncunun temsilcileriyle ilk resmi teması kurması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Phil Foden galatasaray manchester city
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