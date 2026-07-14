Galatasaray'ın yeni transferi Ugochukwu'nun maliyeti belli oldu

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha rotasyonuna uzun süredir beklenen takviyeyi yaptı. Sarı-kırmızılılar, Burnley forması giyen gelişim potansiyeli yüksek Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu renklerine bağlayarak taraftarlarını heyecanlandıran bir transfere imza attı.

22.5 MİLYON EURO'LUK SATIN ALMA OPSİYONU

Fizik gücü, top kazanma becerisi ve yüksek savunma disipliniyle dikkat çeken 22 yaşındaki genç oyuncu, TFF'nin taviz vermediği 10+4 yabancı kuralına da tam uyum sağlıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 1.90 metrelik boyuna rağmen oldukça hareketli ve savaşçı bir profil çizen Ugochukwu için Burnley ile satın alma opsiyonlu kiralama anlaşmasına vardı.

Sözleşme Detayı: Genç yıldızla 1+4 yıllık mukavele imzalanacak.

Satın Alma Opsiyonu: Anlaşmadaki satın alma opsiyonunun 22.5 milyon Euro olduğu açıklandı.

CHELSEA VE PREMIER LİG GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Futbola 2012 yılında Rennes altyapısında başlayan Nijerya kökenli Fransız orta saha, buradaki performansıyla dikkat çekerek 2023 yazında 27 milyon Euro bedelle dünya devi Chelsea'ye transfer olmuştu.

Gelişimini sürdürmesi için 2024-25 sezonunda Southampton'a kiralanan oyuncu, Premier Lig'de 26 maçta görev alıp 1 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezon başında ise Burnley, genç yıldızı Chelsea'den 28.7 milyon Euro karşılığında kalıcı olarak kadrosuna kattı.

Burnley'nin Championship'e düşmesinin ardından elindeki yıldızları satma kararı almasını fırsat bilen Galatasaray yönetimi, hızlı davranarak bu transferi bitirdi.

"ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"

Kulübün tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a getirilen genç yıldız, havalimanında sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Türkiye'ye ayak basar basmaz sıcağı sıcağına açıklamalarda bulunan Ugochukwu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Çocukluk hayalim gerçekleşti. Küçükken hep büyük takımlarda oynamanın hayalini kurdum. Şimdi Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum."