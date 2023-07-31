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MasterChef Alican kimdir kaç yaşında ve nereli? MasterChef Alican Sabunsoy hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu?

31.07.2023 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Alican kimdir ve kaç yaşında gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yedeklerden ana kadroya giren genç yarışmacı Alican Sabunsoy seyircilerin dikkatini çekti. Programı yakından takip eden seyirciler MasterChef Alican'ın hayatına dair merak edilen detayları araştırıyorlar. Peki, MasterChef Alican kimdir kaç yaşında ve nereli? MasterChef Alican Sabunsoy hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu?

Alican Sabunsoy MasterChef All Star'ın yedek kadrosundan ana kadroya giren isimlerden biri oldu. MasterChef 2019 sezonuna damga vuran isimlerden biri olan Alican Sabunsoy 31 Temmuz Pazartesi akşamı MasterChef All Star'ın ana kadrosuna eklendi. Bu gelişmenin ardından Alican Sabunsoy hakkında yaşı, evli mi, restoran açtı mı gibi sorular merak ediliyor. İşte MasterChef Alican Sabunsoy'un hayatı ve biyografisi...

MASTRCHEF ALİCAN SABUNSOY HANGİ SEZONDA KAÇINCI OLMUŞTU?

Masterchef Alican Sabunsoy 2019 yılında yarışmıştır. Alican Sabunsoy, Masterchef 2019'da yarışmanın 2.si olmuştur.

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MASTERCHEF ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. MasterChef Alican Sabunsoy aynı dönemde Mersin'de bir kafede aşçı olarak çalıştı.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

2013 yılında 3 ay boyunca İstanbul'da bir Çin restoranında çalışan MasterChef Alican, hemen ardından Adana'da bir suşi restoranında çalışmaya başladı.

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Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı. 2017 yılına kadar Adana'da birbirinden faklı restoranlarda kısa süreli çalışmalar yapan MasterChef Alican, 2016 yılında İstanbul'da ünlü bir steakhouse restoranda çalıştı.

İstanbul'daki kısa süreli çalışmasının ardından yeniden Adana'ya dönen Alican, bir steakhouse restoranda yönetici şef olarak görev aldı.

MasterChef Alican'ın son durağı ise yine yönetici şef olarak çalıştığı suşi restoranı oldu.

MasterChef Alican Sabunsoy, aşçılık ustalık belgesine de sahiptir.

Alican Sabunsoy Masterchef 2019'da ikinci olmuştur.

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