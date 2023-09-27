MasterChef All Star 2. dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 27 Eylül 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 27 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan tavuk yemekleri yapmalarını istedi. İlk dokunulmazlığı Kırmızı Takım kazanırken 2. dokunulmazlığı Mavi Takım kazandı. İşte 27 Eylül MasterChef All Star'da yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 27 EYLÜL KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 27 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf Mavi Takım oldu. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 27 EYLÜL KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da tavuk tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden Kırmızı Takım yarışmacıları yaratıcılık tabağı ile bireysel dokunulmazlık mücadelesine girdi. Yarışın kazananı henüz belli olmadı. Kazanan isim eleme potasına girmekten kurtulacak.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Sefa Okyay Kılıç MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze ve Sefa.

