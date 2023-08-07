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MasterChef All Star 5. kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

07.08.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu ile beraber önce takım kaptanları ardından kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirleniyor. MasterChef'in son bölümünde Berker elenmiş ve yedeklerden Barbaros ana kadroya katılmıştı. 7 Ağustos Pazartesi akşamı MasterChef'in yeni bölümünde 5. haftanın kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? İşte detaylar...

MasterChef All Star 5. kaptanlık oyununu hangi takımın kazandığı merak edildi. 7 Ağustos Pazartesi akşamı TV8 ekranlarında MasterChef All Star'ın 5. kaptanlık oyununda en iyi tulumba tatlısı tarifi için ter döküldü. Şefler yarışmacıların hazırladıkları tulumba tatlısı tabaklarını sırasıyla tattı. İşte MasterChef All Star'ın 7 Ağustos akşamı yayınlanan bölümüne ilişkin detaylar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'da dört hafta geride kaldı. 7 Ağustos 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde kaptanlık oyununu için mücadele edildi. Oyunun kazanan ismi Sergen oldu. Böylelikle mavi takım kaptanı Sergen oldu.

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Sergen, kırmızı takım kaptanı olarak yeni gelen Barbaros'u seçti.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Berker Başmanav, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra ve Berker

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