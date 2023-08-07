MasterChef All Star 5. kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Ağustos MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star 5. kaptanlık oyununu hangi takımın kazandığı merak edildi. 7 Ağustos Pazartesi akşamı TV8 ekranlarında MasterChef All Star'ın 5. kaptanlık oyununda en iyi tulumba tatlısı tarifi için ter döküldü. Şefler yarışmacıların hazırladıkları tulumba tatlısı tabaklarını sırasıyla tattı. İşte MasterChef All Star'ın 7 Ağustos akşamı yayınlanan bölümüne ilişkin detaylar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'da dört hafta geride kaldı. 7 Ağustos 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde kaptanlık oyununu için mücadele edildi. Oyunun kazanan ismi Sergen oldu. Böylelikle mavi takım kaptanı Sergen oldu.

Sergen, kırmızı takım kaptanı olarak yeni gelen Barbaros'u seçti.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Berker Başmanav, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra ve Berker

