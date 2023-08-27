MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef All Star'da bir ilk! Nefesler tutuldu, ilk altın kaşık geldi! "Romantiklik desen var"

MasterChef All Star'da bir ilk! Nefesler tutuldu, ilk altın kaşık geldi! "Romantiklik desen var"

26.08.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'ın yeni bölümünde büyük bir heyecan yaşandı. Eleme potasına girmemek için yarışan yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istendi. Kıyasıya geçen mücadele sonunda bir yarışmacı MasterChef All Star'da ilke imza attı.

MasterChef All Star'da ilk kaşık heyecanı yaşandı. 9. haftaya kalabilmek için yarışan yarışmacılar, yaptıkları tabaklarla büyük övgü topladılar. Tanya, Sergen, Eda, Batuhan, Sefa, Batuhan ve Barbaros yaratıcılık tabağı için yarıştı. Aralarından bir yarışmacı MasterChef All Star'ın ilk altın kaşığını aldı.

F4ehGNzWMAA733q

MasterChef All Star'da 8. haftanın sonuna yaklaşılıyor. Yarın oynanacak eleme oyunu ile birlikte bir yarışmacı daha veda edecek.

F4emsOSWQAADrCC

All Star'ın bu akşam yayınlanan bölümünde ikinci etaba kalan Tanya, Sergen, Eda, Batuhan, Sefa, Batuhan ve Barbaros yaratıcılık tabağı için yarıştı.

07edebcb-473c-4175-ad36-03d9cdf8f1b8

ALL STAR'DA BİR İLK!

Şeflerin kaşık istemesiyle ortam bir anda gerildi. Nefeslerin tutulduğu bölümde yarışmacıların büyük bir kısmı Tanya'nın kaşık alacağını söyledi.

bddc8d13-ed84-499f-a109-2f9e9d0c702d

Somer Şef'in açıklamasıyla MasterChef All Star'ın ilk kaşık alan yarışmacısı belli oldu.

3a88c43f-bee1-47ab-aec3-c98f3b48757a

Sade ve şık tabağıyla Barbaros, MasterChef All Star'ın ilk altın kaşık alan yarışmacısı oldu.

a6d29ea3-b586-4351-8341-1eb05fbb132f

2020 sezonunda yarışan ve Serhat Doğramacı ile finale kalan Barbaros şampiyonluğu Serhat'a kaptırmıştı.

7f5ec3e6-051f-4919-a490-9459e6903990

MasterChef All Star'a şampiyon olmak için geldiğini söyleyen Barbaros kaşığını babası ve eşine armağan etti.

99e28af3-4d58-4500-9945-40a1ca82757a

46e5d5a8-7ff9-441b-96de-473ebe01786f

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güldür Güldür Mesut evlendi! Eşi güzelliğiyle büyülediGüldür Güldür Mesut evlendi! Eşi güzelliğiyle büyüledi
Yeşilçam'ın kötülerindendi! Son hali inanılmazYeşilçam'ın kötülerindendi! Son hali inanılmaz
Bebek bezi reklamından aldıkları ücret dudak uçuklattıBebek bezi reklamından aldıkları ücret dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
Barbaros Yoloğlu ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.