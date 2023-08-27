MasterChef All Star'da bir ilk! Nefesler tutuldu, ilk altın kaşık geldi! "Romantiklik desen var"

MasterChef All Star'da ilk kaşık heyecanı yaşandı. 9. haftaya kalabilmek için yarışan yarışmacılar, yaptıkları tabaklarla büyük övgü topladılar. Tanya, Sergen, Eda, Batuhan, Sefa, Batuhan ve Barbaros yaratıcılık tabağı için yarıştı. Aralarından bir yarışmacı MasterChef All Star'ın ilk altın kaşığını aldı.

MasterChef All Star'da 8. haftanın sonuna yaklaşılıyor. Yarın oynanacak eleme oyunu ile birlikte bir yarışmacı daha veda edecek.

All Star'ın bu akşam yayınlanan bölümünde ikinci etaba kalan Tanya, Sergen, Eda, Batuhan, Sefa, Batuhan ve Barbaros yaratıcılık tabağı için yarıştı.

ALL STAR'DA BİR İLK!

Şeflerin kaşık istemesiyle ortam bir anda gerildi. Nefeslerin tutulduğu bölümde yarışmacıların büyük bir kısmı Tanya'nın kaşık alacağını söyledi.

Somer Şef'in açıklamasıyla MasterChef All Star'ın ilk kaşık alan yarışmacısı belli oldu.

Sade ve şık tabağıyla Barbaros, MasterChef All Star'ın ilk altın kaşık alan yarışmacısı oldu.

2020 sezonunda yarışan ve Serhat Doğramacı ile finale kalan Barbaros şampiyonluğu Serhat'a kaptırmıştı.

MasterChef All Star'a şampiyon olmak için geldiğini söyleyen Barbaros kaşığını babası ve eşine armağan etti.





