MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef All Star'da bir ilk! Somer Şef stüdyodan kovdu: Yemek yapmayanların burada işi yok

MasterChef All Star'da bir ilk! Somer Şef stüdyodan kovdu: Yemek yapmayanların burada işi yok

01.12.2023 20:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'ın yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Heyecanın oldukça yüksek olduğu gecede kazanan kişi 100.000 TL büyük ödülün sahibi olacak. 11 yarışmacının kaldığı MasterChef'te bu akşam farklı bir olay yaşandı. Somer Şef'in o sözleri herkesi şaşırttı.

TV8'de yayınlanan MasterChef All Star büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jürilik yaptığı yarışma yakından takip ediliyor. Her hafta cuma akşamları oynanan ödül gecesinin bu haftaki bölümüne bir yarışmacı damga vurdu.

'NEREDEN ALDIM BUNU TAKIMA' DEMİŞTİ!

Bu hafta Barbaros'un kaptanlığındaki kırmızı takım ile Hasan'ın kaptanlığındaki mavi takım kıyasıya yarıştı. Ödül heyecanın yaşandığı gecede ise Dilara'nın sözleri gündem oldu.

Hafta başından beri takım arkadaşlarıyla uyumsuzluk içinde olan Dilara büyük tepki toplamıştı. Dün akşam yayınlanan bölümde Hasan'ın 'Nereden aldım ben bunu takıma' demesiyle ipler iyice gerilmişti.

Bu akşam yayınlanan bölümde ise takım arkadaşlarının kendisinden şikayetçi olması Dilara'yı sinirlendirdi. 'Bu kadar üzerime oynuyorlarsa o zaman ben bu takım için yemek yapmayayım' diyen Dilara'ya Somer Şef'in cevabı ise herkesi şoke etti.

'YEMEK YAPMAYANLARIN BURADA PEK İŞİ YOK'

Yaşanan bu tartışma sonrasında Somer Şef Dilara'ya, 'Yemek yapmayanların burada pek işi yok. Çıkabilirsin. Git yani. Ne yapacaksın?' dedi.

Yarışmacı arkadaşlarının ve diğer şeflerin araya girmesi sonucunda Dilara stüdyoda kaldı. Yaratıcılık tabağı istenen gecede Dilara da takım arkadaşlarına yardım ederek kestane ile yemek yaptı.

Sosyal medyada bir kesim Somer Şef'in çıkışına destek verirken bir kesim de sitemde bulundu. Kullanıcılardan 'Çok doğru dedin şefim', 'Yemek yarışmasında yemek yapılır', 'Bu tartışmalar çok uzadı' gibi yorumlar geldi.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında flaş gelişmeSelin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında flaş gelişme
Usta sanatçı Can Gürzap hayatını kaybettiUsta sanatçı Can Gürzap hayatını kaybetti
Evliyken rol arkadaşıyla yakalanmıştı! Boşandı Evliyken rol arkadaşıyla yakalanmıştı! Boşandı
Anahtar Kelimeler:
masterchef all star sosyal medya gecesi
En Çok Okunan Haberler
Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

"Düğün gününde kocam ve ben bir nedimeyle üçlü ilişki yaşadık"

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Kocasına tasma takıp sokak sokak gezdirdi! Olay görüntüler

Kocasına tasma takıp sokak sokak gezdirdi! Olay görüntüler

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.