MasterChef All Star'da bir ilk! Somer Şef stüdyodan kovdu: Yemek yapmayanların burada işi yok

TV8'de yayınlanan MasterChef All Star büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jürilik yaptığı yarışma yakından takip ediliyor. Her hafta cuma akşamları oynanan ödül gecesinin bu haftaki bölümüne bir yarışmacı damga vurdu.

'NEREDEN ALDIM BUNU TAKIMA' DEMİŞTİ!

Bu hafta Barbaros'un kaptanlığındaki kırmızı takım ile Hasan'ın kaptanlığındaki mavi takım kıyasıya yarıştı. Ödül heyecanın yaşandığı gecede ise Dilara'nın sözleri gündem oldu.

Hafta başından beri takım arkadaşlarıyla uyumsuzluk içinde olan Dilara büyük tepki toplamıştı. Dün akşam yayınlanan bölümde Hasan'ın 'Nereden aldım ben bunu takıma' demesiyle ipler iyice gerilmişti.

Bu akşam yayınlanan bölümde ise takım arkadaşlarının kendisinden şikayetçi olması Dilara'yı sinirlendirdi. 'Bu kadar üzerime oynuyorlarsa o zaman ben bu takım için yemek yapmayayım' diyen Dilara'ya Somer Şef'in cevabı ise herkesi şoke etti.

'YEMEK YAPMAYANLARIN BURADA PEK İŞİ YOK'

Yaşanan bu tartışma sonrasında Somer Şef Dilara'ya, 'Yemek yapmayanların burada pek işi yok. Çıkabilirsin. Git yani. Ne yapacaksın?' dedi.

Yarışmacı arkadaşlarının ve diğer şeflerin araya girmesi sonucunda Dilara stüdyoda kaldı. Yaratıcılık tabağı istenen gecede Dilara da takım arkadaşlarına yardım ederek kestane ile yemek yaptı.

Sosyal medyada bir kesim Somer Şef'in çıkışına destek verirken bir kesim de sitemde bulundu. Kullanıcılardan 'Çok doğru dedin şefim', 'Yemek yarışmasında yemek yapılır', 'Bu tartışmalar çok uzadı' gibi yorumlar geldi.





