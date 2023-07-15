MasterChef All Star'da büyük ödül! Tam 100.000 TL kazandı: 'Bu devirde iyi para'

MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm sezonlarda yarışmış yarışmacılardan başarılı olanların seçildiği MasterChef All Star'da bu akşamki ödül 100.000 TL olarak açıklandı.

Sergen'in kaptanlığındaki Mavi Takım ve Eray'ın kaptanlığındaki Kırmızı Takımın kıyasıya mücadelesi ekrana geldi.

İki etaptan oluşan yarışmada ilk etapta, yarışmacılara eski sezonlardan video görüntülerle sorular soruldu.

100.000 TL ERAY'IN!

En çok doğru cevabı veren kırmızı takım ilk etabı geçerek yaratıcılık oyununa kaldı. İkinci etapta yarışmacılara soya filizi ve levrek verilerek bir yemek çıkarmaları istendi.

Gecenin sonunda kırmızı takımda yarışan Eda, Dilara, Tolga, Büşra, Batuhan, Eray ve Rıfat'tan en güzel tabağı yapan Eray, 100.000 TL büyük para ödülünün sahibi oldu.

"İLK HAFTADAN BU TABAKLA MI GELİYORSUN"

Ana kadroya 3. olarak giren MasterChef Eda'nın tabağı gecenin en çok konuşulan tabaklarından oldu.

Yaratıcılık etabında kötü tabak çıkaran Eda'ya Mehmet Şef sert çıktı. Şef Mehmet Yalçınkaya Eda'ya tabağı için 'MasterChef All Star'dasın ve ilk haftadan bu tabağı çıkarıyorsun. Bilemedim' dedi.

TAHSİN VE BURCU'NUIN YOKLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

MasterChef'te bu akşam iki yarışmacının yokluğu dikkatlerden kaçmadı. Tahsin ve Burcu'nun neden yarışmada olmadığını merak eden izleyiciler için şeflerden açıklama geldi.

MasterChef Tahsin ve MasterChef Burcu'nun rahatsızlıkları nedeniyle ödül oyununda yarışamadıkları açıklandı.



