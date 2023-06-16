MasterChef All Star'da büyük olay! O yarışmacı şeflerle tartışıp diskalifiyesini istedi

MasterChef All Star'da sezon oldukça heyecanlı başladı. Farklı sezonlarda yarışmış yetenekli yarışmacılar arasından en yeteneklisinin seçileceği All Star'da diskalifiye şoku yaşanıyor. 2018 sezonunda yarış Mehmet Sur, Danilo Şef ile tartıştığı için diskalifiye olmak istediğini söyledi.

Şırdancı Mehmet lakabıyla bilinen Mehmet Sur, MasterChef All Star kadrosuna girebilmek için ter döküyor. Farklı tarzı ile dikkat çeken yarışmacı davranışları ile, hem stüdyodakileri hemde izleyicileri oldukça güldürüyor.

Yayınlanan fragmana göre Danilo Şef ile tartışan Mehmet, yarışmayı bırakmak istediğini söyledi.

Danilo Zanna'nın 'Burası saygısızlık yapılacak yer değil. Çünkü biz sana saygı gösteriyoruz' demesiyle ortam gerildi. Sonrasında Mehmet 'Ben yarışmayı bırakacağım' diyerek yarışmacı arkadaşına sitem etti.

'DİSKALİFİYE OLMAK İSTİYORUM'

Mehmet Şef ile konuşan yarışmacı, 'Saygısızlık ettiğim için diskalifiye olmak istiyorum' dedi. Bunun üzerine sinirlenen Şef Mehmet Yalçınkaya'dan 'Beni dinleyeceksen dinle yoksa kapı orada Mehmet' yanıtı geldi.

Diğer yarışmacıların da şaşkınlıkla izlediği olayda sonuç merak ediliyor. Yarışmacının diskalifiye olup olmayacağı bölümün sonunda belli olacak.

