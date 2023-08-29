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MasterChef All Star'da dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 29 Ağustos 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu? Heyecan dorukta!

29.08.2023 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da hem dokunulmazlık oyunu oynanacak hem de eleme adayı belli olacak. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada Unesco'nun gastronomi şehirleri lezzetleri yapılacak. Peki, MasterChef All Star'da dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 29 Ağustos 2023 MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta. TV 8'in reyting rekorları kıran yarışmasında dokunulmazlık oyunu oynanacak. Pazartesi akşamı ekrana gelen programda kaptanlık oyunu için mücadele edilmiş, mavi takım kaptanı olan Esra Tokelli, kırmızı takım kaptanı olarak Alican'ı seçmişti. MasterChef All Star dokunulmazlık oyunu heyecanına sahne oluyor. İşte, 29 Ağustos 2023 Salı günü MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı hakkında detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu oynanacak.

Programda Torta di Riso, Mualle, Mapo Tofu, Tutu de Feijapo, Rocoto Relleno, Bergensk Fiskesuppe ve Bibimbap gibi yemekler yapılacak.

Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda hünerlerini sergileyecekler.

Dokunulmazlık oyununun kazananı belli odluğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrası belli olacak. Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimizde yer verilecektir...

MASTERCHEF ALL STAR'DA ELENEN İSİMLER

MasterChef Eray Aksungur, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat ve Eray.

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