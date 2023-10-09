MasterChef All Star'da elenen isim açıklandı! Eksik ürün sonu oldu! 'Şef son tabağa kadar şeftir'

MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Masterchef All Star'da elenen isim herkesi şoke etti. Sosyal medyada gündem olan gecede yarışmada eksik ürün şoku yaşandı.

Hafta boyu verilen dokunulmazlık mücadelelerinin sonucunda Eda, Alican, Kerem, Tanya, Ayaz, Cemre ve Hasan gecenin eleme adayları seçilmişti.

İlk etapta kalamar ve biber salçası verilen yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istendi. Kerem, Hasan ve Cemre etabı başarıyla tamamladılar.

Son dörde kalan Eda, Alican, Tanya ve Ayaz ise ikinci etapta Mehmet Şef'in 'Arı' tabağını yaptılar.

EKSİK ÜRÜN ŞOKU YAŞANDI

Sürenin bitimiyle birlikte yarışmacılar tezgahlarını temizledi. Mehmet Şef'in tabağına en son bal ekleyecek olan yarışmacılardan Eda ve Ayaz, ballarını bulaşıkları yerleştirdikleri tekneye koydu.

Şeflerin temizlik zamanı bitti tezgahlara geri dönün' uyarısıyla Eda ve Ayaz'ın eksik ürününün olduğu ortaya çıktı.

EKSİK ÜRÜN SONU OLDU

MasterChef All Star'da elenen isim belli oldu. Tüm yarışmacılar tabaklarını başarılı yaparken iki isim şeflere eksik ürünle tabak sundu.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu verdikleri karar doğrultusunda Eda'nın MasterChef All Star'dan elenen yarışmacı olduğunu açıkladılar.

Tabağının aslında başarılı olduğunu ama eksik ürün olduğunu söyleyen şefler, Ayaz'ın tabağının daha iyi olması nedeniyle Eda'nın elendiğini açıkladılar.





