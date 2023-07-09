MasterChef All Star'da şaşırtan eleme! Yarışmanın favorisiydi! 'Sensiz olmaz şef'

MasterChef'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Son yedek yarışmacının seçileceği geceye bir yarışmacı damga vurdu. MasterChef All Star'a Avusturya'dan katılan ve yarışmanın favorileri arasında gösterilen Emre Büber, ikinci tura kalamadan direkt olarak yarışmadan elendi.

MasterChef'te 20 kişilik ana kadronun tamamlanmasıyla birlikte yedek yarışmacı seçmelerine başlandı.

FAVORİYDİ! ELENMESİ ŞOKE ETTİ

Tüm sezonlarda yarışmış ve yedek kadroya katılma hakkı kazanan tüm yarışmacılar yeniden bir yarışa tabi tutuldu.

Tabağını ocakta unutan Melih ve tabağından kılçık çıkan Vural'ın yemekleri değerlendirilmeye alınmazken, ana kadroya girmesine izleyiciler tarafından kesin gözüyle bakılan Emre, ikinci tura kalamadı.

Ördek pastilla yapan fakat ördeği çiğ kalan MasterChef Emre Büber, ikinci etap olan yaratıcılık yarışına kalamadı.

Başarılı yarışmacı ilk etap sonunda MasterChef All Star'a doğrudan veda eden isimlerden biri oldu.

Emre Büber'i destekleyen kullanıcılar yarışmacı için 'Yapma be Emre', 'Sensiz olmaz şef', 'Kimi destekleyeceğiz şimdi' gibi yorumlarda bulundular.

"MUTLU AYRILIYORUM"

Yarışmanın gözde isimlerinden olarak gösterilen Emre Büber, ayrılığının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yarışmacı, 'Geçen yıl ayrılırken çok mutsuzdum. Fakat bu yıl farklı. Bir sürü yeni insan tanıdım. Sosyal medyada , günlük hayatta bir sürü insan sevdi beni. O yüzden bugün buradan mutlu ayrılıyorum. Hayırlısı buymuş' ifadelerini kullandı.

MasterChef, ayrıldığı iddia edilen fakat sonrasında Avustralya'da olduğu için çekimlere katılamadığı anlaşılan Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile İtalyan Şef Danilo Zanna'nın jüriliğinde devam ediyor.



