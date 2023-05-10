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MasterChef All Star'da Somer Şef yok mu? İrem Kanan’ın paylaşımı olay oldu! Yerine gelecek isim…

10.05.2023 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MatsrChef All Star'ın jüri üyeleri merak ediliyor. Acun Medya ekibinden Ahmet İrem Kanan'ın MasterChef All Star'ın son hazırlıklarına ilişkin paylaştığı bir fotoğraf olay oldu. Ekiple beraber kameralar karşısına geçen İrem Kanan'ın paylaşımında Somer Şef'in olmadığı görüldü. Peki, MasterChef All Star'da Somer Şef yok mu?

MasterChef All Star'da Somer Şef yok mu? İrem Kanan’ın paylaşımı olay oldu! Yerine gelecek isim…

MasterChef All Star çekimleri için son hazırlıklar tamamlanmaya devame diyor. Programın yapımcılarından İrem Kanan'dan MasterChef All Star ekibiyle ilk paylaşım geldi. Şefler ve çalışma arkadaşlarının olduğu fotoğrafta Somer Sivrioğlu'nun gözükmemesi dikkatlerden kaçmadı. Peki, Somer Sivrioğlu MasterChef jüri üyeliğinden ayrıldı mı?

İREM KANAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Acun Medya yönetim kurulu üyelerinden Ahmet İrem Kanan, Tv8'in birçok yarışma programının çalışma ekibinde rol alıyor.

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İrem Kanan, Instagram hesabında MasterChef All Star ekibiyle ilk paylaşımını yaptı.

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Danilo Zanna, Mehmet Sivrioğlu ve bazı çalışma arkadaşlarının olduğu paylaşımda Somer Sivrioğlu'nun görülmemesi dikkat çekti.

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Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yorumlara göre Ömür Şef mi geliyor sorusu gündeme geldi.

İşte bazı yorumlar;

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