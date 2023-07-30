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MasterChef All Star'da son eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 2023'de haftanın eleme adayları kimler?

30.07.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da haftanın eleme adayları merak ediliyor. 30 Temmuz 2023 Pazar akşamı yayınlanacak olan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde eleme gecesi yaşanacak. Yarışmaya ve hayallerine veda eden 3. isim belli olacak. MasterChef All Stra'ı yakından takip eden seyirciler bu hafta eleme potasına giren isimleri araştırıyorlar. Peki, MasterChef All Star'da son eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 2023'de haftanın eleme adayları kimler?

MasterChef All Star'da nefesler tutuldu. Programda ilk hafta Güzide elenirken ikinci hafta ise Burcu elenmişti. Üçüncü haftayı da çekişmeli mücadeleler ile geride bırakan MasterChef All Star'da 3. eleme gecesi yaşanacak. İzleyiciler kimin eleneceğini merakla bekliyorlar. Programın fragmanında yer alan sahnelere göre şaşırtıcı bir veda gecesi yaşanacak. Peki, MasterChef'te bu hafta kimler eleme potasında? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor.

Son bölümde oynanan iki etaplı yarışma sonucunda haftanın son eleme adayı belli oldu.

MasterChef All Star'da en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim Batuhan oldu.

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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları sırasıyla şöyle;

Mert,

Çağatay,

Rıfat,

Tolga,

Eda,

Büşra

Batuhan.

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TV8 Masterchef ele gecesi

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