MasterChef All Star'da son eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 2023'de haftanın eleme adayları kimler?

MasterChef All Star'da nefesler tutuldu. Programda ilk hafta Güzide elenirken ikinci hafta ise Burcu elenmişti. Üçüncü haftayı da çekişmeli mücadeleler ile geride bırakan MasterChef All Star'da 3. eleme gecesi yaşanacak. İzleyiciler kimin eleneceğini merakla bekliyorlar. Programın fragmanında yer alan sahnelere göre şaşırtıcı bir veda gecesi yaşanacak. Peki, MasterChef'te bu hafta kimler eleme potasında? İşte detaylar...

MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor.

Son bölümde oynanan iki etaplı yarışma sonucunda haftanın son eleme adayı belli oldu.

MasterChef All Star'da en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim Batuhan oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları sırasıyla şöyle;

Mert,

Çağatay,

Rıfat,

Tolga,

Eda,

Büşra

Batuhan.

