MasterChef All Star dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 19 Temmuz MasterChef'te eleme adayları kim?

MasterChef All Star'da 19 Temmuz Çarşamba akşamı 2. dokunulmazlık oyunu ile eleme adayları belirlendi. Yarışmayı yakından takip eden vatandaşlar MasterChef All Star'ın 19 Temmuz akşamı yayınlanan bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. İşte detaylar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 19 TEMMUZ KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 19 Temmuz 2023 Çarşamba akşamı MasterChef All Star'da 2. dokunulmazlık mücadelesi için ter döküldü. Oyunu kazanan takım mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Bireysel dokunulmaz olan isim henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ALL STAR 19 TEMMUZ ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef All Star'ın 19 Temmuz akşamı yayınlanan yeni bölümünde 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan eleme adayları belirlenecek.

