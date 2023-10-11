MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 11 Ekim 2023 MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 11 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan krem karamel tatlısı yapmalarını istedi. İlk dokunulmazlığı alan Kırmızı Takım 2. dokunulmazlığı da kazanarak haftayı galip götürmek istiyor. İşte 11 Ekim Çarşamba akşamı MasterChef All Star'da yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 11 EKİM KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 11 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK 11 EKİM KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da krem karamel tatlısı ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter dökecek.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Eda Karabulut MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur Kardaş, Eda Karabulut.



