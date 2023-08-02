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MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 2 Ağustos MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

02.08.2023 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 2 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşiyor. Yarışmacılar Karayip ülkelerinin yemeklerini yaptı. Peki, MasterChef All Star dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 2 Ağustos MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 2 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan Karayip yemeklerini yapmalarını istedi. İlk dokunulmazlığı alan mavi takım 2. dokunulmazlığı da kazandı. Dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarışıyor.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 2 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'da üç hafta geride kaldı. Yarışmacılardan Güzide, Burcu ve Büşra şampiyonluk hayallerine veda etti. 2 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan taraf mavi takım oldy. Kaybeden kırmızı takımın yarışmacıları birseysel dokunulmazlık mücadelesine girdi.

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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNLMAZLIK 2 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

TV8'in yemek yarışması programı MasterChef All Star'da Karayip ülkelerinin yemek tarifleri ile dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döküyor. Kazanan isim potadan kurtulacak.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef All Star 2023'e veda eden isimler sırasıyla şu şekilde; Güzide, Burcu ve Büşra.


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