MasterChef All Star'ın ana kadrolu ilk fragmanı yayınlandı! Savaş kılıçları çekildi

2018 yılınan beri her yıl reyting rekorları kırarak izlenen MasterChef Türkiye'de bu yıl all star heyecanı yaşanıyor. Geçmiş yıllarda yarışmış başarılı yarışmacılar arasından seçilen MasterChef All Star yarışmacıları için zorlu süreç pazartesi günü başlayacak. İlk fragmanın yayınlanmasıyla heyecan maraton başladı.

Dün akşam yayınlanan bölümde Barış'ın ilk yedek kadro yarışmacısı olmasının ardında heyecan iyice yükseliyor.

İLK KAPTANLIK OYUNU HEYECANI

MasterChef All Star'da büyük heyecan için geri sayım başladı. 10 Temmuz Pazartesi günü ana kadro ile yarışmalara başlanacak olan programda heyecan oldukça yüksek.

Somer Şef'in de Avustralya'dan gelmesiyle Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte tam kadro çekimlere başlanan MasterChef All Star'da haftaya ilk kaptanlık oyunu heyecanı yaşanacak.

İLK YEMEK DANİLO ŞEF'TEN

Birbirinden hırslı ve başarılı yarışmacıların ter dökeceği All Star'da ilk fragman yayınlandı.

Yarışmacılar MasterChef All Star 2023 sezonunda ilk yemek olarak Danilo Şef'in imza tatlısı olan Al Beni Yukarı isimli tiramisu tatlısı yapacaklar.

Tatlıyı en başarı yapan MasterChef All Star'ın ilk mavi takım kaptanı olacak.

BATUHAN'IN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

MasterChef'te 2019 sezonunda yarışan ve beşinci olan Batuhan Bayır, ilk kaptanlık oyunu öncesi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

2019 yılında şampiyon olmak isteyen fakat yarışmaya beşinci olarak veda ettiği için çok üzüldüğünü söyleyen Batuhan, bu yıl daha hırslı olduğunu ve herkesin de ona göre davranması gerektiğini söyledi.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

4. Grup

Çağatay - 2022

Büşra - 2022

Ayaz - 2022

Gamze - 2022

Tolga - 2022