MasterChef All Star'ın ana kadrolu ilk fragmanı yayınlandı! Savaş kılıçları çekildi

2018 yılınan beri her yıl reyting rekorları kırarak izlenen MasterChef Türkiye'de bu yıl all star heyecanı yaşanıyor. Geçmiş yıllarda yarışmış başarılı yarışmacılar arasından seçilen MasterChef All Star yarışmacıları için zorlu süreç pazartesi günü başlayacak. İlk fragmanın yayınlanmasıyla heyecan maraton başladı.
Dün akşam yayınlanan bölümde Barış'ın ilk yedek kadro yarışmacısı olmasının ardında heyecan iyice yükseliyor.
MasterChef All Star'da büyük heyecan için geri sayım başladı. 10 Temmuz Pazartesi günü ana kadro ile yarışmalara başlanacak olan programda heyecan oldukça yüksek.
Somer Şef'in de Avustralya'dan gelmesiyle Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte tam kadro çekimlere başlanan MasterChef All Star'da haftaya ilk kaptanlık oyunu heyecanı yaşanacak.
Birbirinden hırslı ve başarılı yarışmacıların ter dökeceği All Star'da ilk fragman yayınlandı.
Yarışmacılar MasterChef All Star 2023 sezonunda ilk yemek olarak Danilo Şef'in imza tatlısı olan Al Beni Yukarı isimli tiramisu tatlısı yapacaklar.
Tatlıyı en başarı yapan MasterChef All Star'ın ilk mavi takım kaptanı olacak.
MasterChef'te 2019 sezonunda yarışan ve beşinci olan Batuhan Bayır, ilk kaptanlık oyunu öncesi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.
2019 yılında şampiyon olmak isteyen fakat yarışmaya beşinci olarak veda ettiği için çok üzüldüğünü söyleyen Batuhan, bu yıl daha hırslı olduğunu ve herkesin de ona göre davranması gerektiğini söyledi.
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022
Tolga - 2022