MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 13 Kasım MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oluyor!

MasterChef All Star'ın 13 Kasım 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşanıyor. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan su böreği tarifi yapmalarını istedi. Yarışmacılar en iyi su böreği tarifini çıkarmaya çalışıyorlar. Yarışın kazananı Mavi Takım kaptanı olacak ve Kırmızı Takım kaptanını da belirleyecek. İşte 13 Kasım 2023 MasterChef All Star kaptanlık mücadelesinde yaşananlar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 13 KASIM KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. asterChef All Star'ın 13 Kasım 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu gerçekleşiyor. Yarışın kazanan ismi Barbaros oldu.

Mavi Takım kaptanı Barbaros seçildi.

Kırmızı Takım kapanı Tolga oldu.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Tanya Kilitkayalı MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış ve Tanya.







