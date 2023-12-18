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  4. MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Aralık MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oluyor!

MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Aralık MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oluyor!

18.12.2023 22:49 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni takımlar merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 18 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın kaptanlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar ali nazik tarifi yaptı. Peki, MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Aralık MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 18 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan ali nazik tarifi yapmalarını istedi. Yarışmacılar en iyi ali nazik tarifini çıkarmaya çalıştılar. Yarışın kazananı Mavi Takım kaptanı olacak ve Kırmızı Takım kaptanını da belirleyecek. İşte yaşananlar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 18 ARALIK KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 18 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu gerçekleşti. Yarışın kazanan ismi henüz belli olmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Dilara Başaran, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya, Ayaz, Alican, Tolga, Cemre ve Dilara

Yarışmada kalan son 8 isim şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.

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