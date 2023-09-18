MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Eylül MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 18 Eylül Pazartesş akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan çiğköfte yapmalarını istedi. Kazanan isim Mavi Takım kaptanı olacak ve Kırmızı Takım kaptanını belirleyecek. İşte 18 Eylül 2023 Pazartesi MasterChef kaptanlık oyununda yaşananlar...
Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 18 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynanıyor. Kırmızı Takım ve Mavi Takım kaptanı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
MasterChef Gamze Tosun MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna ve Gamze.