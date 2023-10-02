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MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Ekim MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

02.10.2023 23:46 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kazanan isimler merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 2 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın yeni takımlarının belirlenmesi için kaptanlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar tantuni tarifi yaptı. Peki, MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 2 Ekim MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 2 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan tantuni tarifi yapmalarını istedi. Kazanan yarışmacı Mavi Takım kaptanı oldu ve Kırmızı Takım'ın kaptanını belirledi.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 2 EKİM KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 2 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyununu kazanan isim Barbaros oldu. Böylece MasterChef Barbaros, Mavi Takım'ın kaptanı oldu.

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Barbaros, Kırmızı Takım kaptanı olarak Kerem'i seçti.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Uğur Kardaş MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa ve Uğur Kardaş.

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