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MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

21.08.2023 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da kaptanların kim olduğu merak ediliyor. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 21 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk kaptanlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar hamburger yaptı. Peki, MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 21 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan en iyi hamburgeri yapmalarını istedi. İşte 21 Ağustos MasterChef All Star kaptanlığı alan isim ve detaylar.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 21 AĞUSTOS KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'da altı hafta geride kaldı. 21 Ağustos 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan MasterChef All Star'ın yeni bölümünde kaptanlık oyununu için mücadele edildi. En lezzetli hamburger tarifini yapan ve birinci seçilen isim Tahsin oldu. Böylelikle yedinci haftanın mavi takım kaptanı Tahsin seçildi.

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Tahsin, kırmızı takım kaptanı olarak Sergen'i seçti.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Berker Başmanav, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert ve Rıfat.

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