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MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 25 Eylül MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

25.09.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 25 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın kaptanlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar lahmacun yaptı. Peki, MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 25 Eylül MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 25 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan lahmacun yapmalarını istedi. Haftanın Mavi Takım ve Kırmızı Takım kaptanının belirlenmesi için yarışmacılar elinden gelen mücadeleyi verdi. İşte 25 Eylül MasterChef'te yaşananlar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 25 EYLÜL KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 25 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Kazanan yarışmacı Mavi Takım kaptanı seçilip Kırmızı Takım'ın kaptanını belirleyecek.

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MASTERCHEF'TE KİMLER ELENDİ?

MasterChef Sefa Okyay Kılıç MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze ve Sefa.

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