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MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oluyor!

27.11.2023 23:19 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni takımlar merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 27 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın kaptanlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar şekerpare tatlısı tarifi yaptı. Peki, MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 27 Kasım MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 27 Kasım 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan şekerpare tarifi yapmalarını istedi. Yarışmacılar en iyi şekerpare tarifini çıkarmaya çalıştılar. Yarışın kazananı Mavi Takım kaptanı olacak ve Kırmızı Takım kaptanını da belirleyecek. İşte yaşananlar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 27 KASIM KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 27 Kasım 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu gerçekleşti. Yarışın kazanan ismi Hasan oldu.

Mavi Takım kaptanı Hasan seçildi.

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Kırmızı Takım kaptanı Barbaros seçildi.

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MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Alican Sabunsoy, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya ve Ayaz ve Alican.

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