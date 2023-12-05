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  4. MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oldu!

MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oldu!

04.12.2023 22:57 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni takımlar merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 4 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde haftanın kaptanlık mücadelesi gerçekleşti. Yarışmacılar simit tarifi yaptı. Peki, MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Aralık MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan simit tarifi yapmalarını istedi. Yarışmacılar en iyi simit tarifini çıkarmaya çalıştılar. Yarışın kazananı Mavi Takım kaptanı olacak ve Kırmızı Takım kaptanını da belirleyecek. İşte yaşananlar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 4 ARALIK KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu gerçekleşti. Yarışın kazanan ismi Kıvanç oldu.

Mavi Takım kaptanı Kıvanç seçildi.

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Kırmızı Takım kaptanı Sergen seçildi.

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MAVİ TAKIM:

Kıvanç (Kaptan)
Eren
Barbaros
Cemre
Esra

KIRMIZI TAKIM:

Sergen (Kaptan)
Hasan
Tahsin
Dilara
Batuhan

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Tolga Şener, MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray, Çağatay, Suna, Gamze, Sefa, Uğur, Eda, Kerem, Azize, Metin, Barış, Tanya, Ayaz, Alican ve Tolga.

Yarışmada kalan son 10 isim şampiyonluk mücadelesine devam ediyor.


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