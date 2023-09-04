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  4. MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Eylül MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Eylül MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

04.09.2023 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da kaptanlık oyununu kazanan takım ve eleme adayları merak edildi. Heyecanın giderek arttığı yarışmanın 4 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde bu haftanın ilk kaptanlık mücadelesi gerçekleşiyor. Yarışmacılar sac tava yemeği yaptı. Peki, MasterChef All Star kaptanlığı kim, hangi takım kazandı? 4 Eylül MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 4 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşanıyor. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan sac tava tarifi yapmalarını istedi. İşte MasterChef All Star 4 Eylül Pazartesi kaptanlık oyununda yaşananlar..

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU 4 EYLÜL KİM KAZANDI?

Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 4 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Kazanan isim mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını belirleyecek.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİMLER ELENDİ?

MasterChef Çağatay Akgül MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray ve Çağatay.

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