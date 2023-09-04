MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Eylül MasterChef'te mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef All Star'ın 4 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşanıyor. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan sac tava tarifi yapmalarını istedi. İşte MasterChef All Star 4 Eylül Pazartesi kaptanlık oyununda yaşananlar..
Ekranların sevilen yemek yarışası MasterChef bu sezon All Star kadrosuyla heyecan dolu mücadelelere imza atıyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef All Star'ın 4 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde kaptanlık oyunu oynandı. Kazanan isim mavi takım kaptanı olacak ve kırmızı takım kaptanını belirleyecek.
MasterChef Çağatay Akgül MasterChef All Star'ın son elenen yarışmacısı oldu. Yarışmaya veda eden isimler sırasıyla şöyle; Güzide, Burcu, Büşra, Berker Mert, Rıfat, Eray ve Çağatay.