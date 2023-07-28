MasterChef All Star ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? 28 Temmuz MsterChef'te ödül neydi?

MasterChef All Star ödül oyununun kazananı arama motorlarında sorgulanıyor. MasterChef jüri üyeleri Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan farklı yumurta tarifleri yapmalarını istedi. Haftanın ödül oyununu kazanan isim büyük ödülün sahibi olacak. İşte MasterChef All Star'da ödül oyununun kazananı ve yaşananlar...

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef All Star başarılı ana kadrosuyla beraber heyecan dolu mücadelelere sahne oluyor. 28 Temmuz 2023 Cuma akşamı MasterChef All Star'da haftanın ödül oyunu için ter döküldü. Oyunu kazanan takım henüz belli olmadı.

İlk turda yumurta tarifi yapıldı ve tadımlar gerçekleşti. İkinci tura kalan isimler ise aşure yapacaklar. En güzel aşureyi yapan isim ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Dün gerçekleşen 3. eleme oyununda bireysel dokunulmazlığı kazanan Tahsin ilk eleme adayı olarak Eda'ı seçti. 2. isim ise Büşra oldu.

Haftanın eleme adayları şu şekilde;

Rıfat, Tolga, Mert, Çağatay, Eda, Büşra

Mavi takım

Batuhan (Mavi takım kaptanı)

Eray

Dilara

Azize

Tanya

Suna

Tolga

Gamze

Barış

Rıfat

Kırmızı takım

Sefa (Kırmızı takım kaptanı)

Tahsin

Sergen

Ayaz

Çağatay

Büşra

Mert

Esra

Berker

Eda

