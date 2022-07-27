MasterChef Alluciye tarifi! Alluciye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Yeşil erikli yöresel Mardin yemeği alluciye tarifi

Masterchef'in 27 Temmuz akşamındaki bölümünde yarışmacılardan yöresel lezzet alluciye yapılması istendi. İçerinisinde erik bulunan bu tarif oldukça dikkat çekti. Alluciyenin yapılışı ve malzemeleri izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Alluciye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? En pratik Alluciye tarifi nedir? İşte detaylar...

ALLUCİYE TARİFİ MALZEMELER

250 gr kuzu kuşbaşı veya kemikli kuzu eti

15-20 tane yeşil erik

Yarım demet maydanoz

6-7 dal taze soğan

Yarım limonun suyu

Tuz

ALLUCİYE TARİFİ YAPIMI

Etimizi suyunu salıp çekene kadar orta ateşte pişiriyoruz.

Bir su bardağı kadar su ilave edip, etler yumuşayıncaya kadar haşlıyoruz.

Et yumuşadıktan sonra yıkayıp, ayıkladığımız yeşil erikleri ekliyoruz.

Erikler yumuşayınca, doğranmış maydanozu ve soğanı ekliyoruz (taze soğanın sadece yeşil kısmını kullanıyoruz).

Limon ve tuz ekleyip, bir iki dakika daha kaynatıyoruz. AFİYET OLSUN.



