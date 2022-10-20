MasterChef Alman eriştesi tarifi: Alman eriştesi nasıl yapılır? Peynirli tadına doyulamayan lezzet

Alman eriştesinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Sevilen lezzetler arasında yer alan peynirli Alman eriştesi bu akşam MasterChef'te yapıldı. İşte parmesan peyniri ile servis edebileceğiniz içerisinde irmik de bulunan Alman eriştesinin tarifi

ALMAN ERİŞTESİ TARİFİ

3 yumurta

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı irmik (ince çekilmiş)

2 yemek kaşığı kepekli un

Buğday unu

Tuz

ALMAN ERİŞTESİ NASIL YAPILIR?

Yumurta, su ve tuz derin bir kapta çırpılır.

Üzerine irmik ve unlar yavaş yavaş eklenir. Bu işlem uygulanırken çırpmaya devam edilir.

Hamur krep hamuru kadar sıvı olmamalı biraz daha kek hamurundan koyu kıvamlı olmalıdır.

Bu arada ocağa tencereyle su koyup kaynatmalısınız. Ve bir başka derin kapta birde soğuk su hazırlamalısınız.

Hamur hazır olduğunda tencere kaynayan suyun üzerine oturttuğunuz erişte süzgecinin üzerine hamurdan bir parça alıp spatula ile bastırarak erişteyi dökmelisiniz.

Yada bir kesme tahtası üzerine alacağınız hamuru bıçak yardımıyla ince ince keser gibi yaparak kaynayan suya dökebilirsiniz.

2-3 dakika sonra kaynayan sudan alınan erişteleri soğuk suya koyabilirsiniz.

Pişen erişteleri tereyağında kavurup baharatlarla tatlandırıp üzerine permesan peyniriyle servis edebilirsiniz.

