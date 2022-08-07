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MasterChef Atike kimdir? Atike nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

07.08.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Atike vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'nin 7 Ağustos Pazar günü ekrana gelen bölümde yarışmacılar yedek kadroya girmek için hünerlerini sergiliyor. Atike, MasterChef yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki MasterChef Atike kimdir? Atike nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ayrıntılar haberimizde...

MasterChef Atike kimdir? Atike nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar yedek kadroya girmek için Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ya yemeklerini beğendirmek için kıyasıya yarıştı. MasterChef Türkiye'de rekabet eden Atike ile ilgili bilgiler de vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki MasterChef Atike kimdir? Atike nereli ve kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF ATİKE KİMDİR?

Masterchef Atike Bozyaka 34 yaşındadır.

Atike Bozyaka, yarışmaya İzmir'den katıldı. Profesyonel aşçı olan Atike Bozyaka Masterchef ilk turda 2 evet alarak 2. tura yükseldi. Masterchef Atike şimdi ise yedek kadroya kalabilmek için yarışıyor.

masterchef

MASTERCHEF HAKKINDA

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Ilıcalı'nın yayın haklarını satın alması ile birlikte TV8'de ekranlarına geçmiştir. Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur. 2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır. MasterChef Türkiye 2020 ve 2021'de aynı jüriyle devam etmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 2022 jürisinde yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna vardır.


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Masterchef masterchef türkiye
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