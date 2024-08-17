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  4. MasterChef Ayşe'nin pozuna gelen yorum Beyza'yı rahatsız etti! Yanıt gecikmedi

MasterChef Ayşe'nin pozuna gelen yorum Beyza'yı rahatsız etti! Yanıt gecikmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.08.2024 07:15
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MasterChef Ayşe yarışmada öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Son olarak Ayşe Ekiz'in sosyal medya hesabına Beyza hakkında yorum yapan bir izleyiciye yanıt Beyza'dan geldi.

MasterChef Ayşe'nin pozuna gelen yorum Beyza'yı rahatsız etti! Yanıt gecikmedi

MasterChef Türkiye yarışmasında her gün bir olay yaşanıyor. Özellikle Deniz'in gündeme geldiği yarışmada Ayşe Ekiz ve Beyza da dikkat çekiyor.

Seyirci tarafından ilgiyle takip edilen yarışmada bir izleyici Ayşe Ekiz'in Beyza ile paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti.

Yarışmacılardan Ayşe'nin sosyal medya hesabına Beyza hakkında yorumda bulunan bir izleyici, Beyza için "Ayşe yanındakine söyle her önüne gelene sarılmasın biraz duruş lütfen" yazdı.

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Kendisine ahlak dersi vermeye çalışan izleyicinin yorumunu fark eden Beyza sessiz kalmadı.

Ekran Alıntısı
MasterChef Beyza, "İsmim Beyza, memnun oldum Berk bey" yazarak yanıtını verince fanlarından beğeni aldı.

MASTERCHEF BEYZA AYDIN KİMDİR?

Fransa'da doğup büyüyen 23 yaşındaki Beyza Aydın, aslen Konyalı. Lise döneminde aşçılık bölümüne gitmek isteyen ama kayıt yaptıramayan Aydın, liseden sonra Sigorta Bölümünden mezun oldu. Babası eski aşçı olan genç yarışmacı şu an Fransa'da pastacılık yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
masterchef türkiye
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