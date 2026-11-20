Türk sinemasının unutulmaz aşk hikâyelerinden “Aşk Tesadüfleri Sever”in üçüncü filmi sonunda vizyona girdi. Başrolü Mehmet Günsür ve Devrim Özkan’ın üstlendiği filmin galası önceki akşam yapıldı.

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı galada Mehmet Günsür'ün oğlu Ali'de yer aldı. 20 yaşındaki Ali Günsür'ün babasının boyunu bile geçmesi dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Baba oğulun gala gecesinde yan yana verdiği poz kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'Babasını geçmiş', 'Annesine benziyor', 'Tıpkı annesi' gibi yorumlar yapıldı.

EŞİ DE GÜNDEM OLMUŞTU

Mehmet Günsür geçtiğimiz günlerde de eşi Katerina Mongio ile gündeme gelmişti. Eşiyle birlikte bir festivale katılan Günsür'ün eşi sosyal medyada çok eleştirilmişti.

Günsür'ün eşi Katerina Mongio için sosyal medyada; 'Annesi gibi duruyor', 'Doğallık ve bakımsızlık arasında ince bir çizgi var' şeklinde olumsuz yorumlar yapılmıştı.

'UMRUMDA DEĞİL'

Mehmet Günsür ise eşi için yapılan olumsuz yorumlara; "Yorumlar umurumda değil. İsteyen istediğini de söyleyebilir" diyerek tepkisini dile getirmişti.