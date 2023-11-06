MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Barış kimdir? Barış Demir kaç yaşında, nereli? MasterChef'ten elendi!

MasterChef Barış kimdir? Barış Demir kaç yaşında, nereli? MasterChef'ten elendi!

06.11.2023 07:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Barış elenerek hayallerine veda etti. 2022 sezonunda yarışan ve All Star'da verdiği mücadeleyle de adından söz ettiren genç yarışmacının vedası izleyenleri üzdü. Peki, MasterChef Barış kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte MasterChef'ten elenen Barış Demir'in hayatı ve biyografisi...

MasterChef Barış kimdir? Barış Demir kaç yaşında, nereli? MasterChef'ten elendi!

MasterChef Barış yarışmaya veda etmesi nedeniyle gündem oldu. Bu haftanın eleme adayları Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara olmuştu. Yemek tadımlarını yapan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu dikkat çeken bir açıklamada bulundu. MasterChef Barış, Esra ile son ikiye kaldı fakat gecenin sonunda yarışmaya veda etti. İşte MasterChef'ten elenen Barış Demir hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF BARIŞ KİMDİR?

Barış Demir 23 yaşında ve yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Bodrum Torba'da bir otelde çalışan Barış Demir aşçılık mesleğine küçük yaşlarda başlamıştır. Ailede herkesin kebapçı olduğunu belirten Barış Demir Masterchef'te ilk turu geçmişti. Barış Demir bugün 25 Temmuz 2022 Masterchef 2. turda yarışacak ve en iyi krem brüle tatlısı için mücadele edecek.

25 Ekim 2022 akşamı yayınlanan programda Barış Demir rahatsızlığı sebebiyle izin istedi.

Barış Demir, 20 Kasım 2022 akşamı yarışmaya veda eden isim oldu. Barış Demir, MasterChef'in 11. yarışmacısı olarak elendi.

BARIŞ DEMİR, MASTERCHEF ALL STAR'A VEDA ETTİ

MasterChef Türkiye All Star yarışmasına 5 Kasım akşamı veda eden isim Barış Demir oldu.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Polat'ın cezaevinde aylık harcayabileceği para ortaya çıktı! Dilan Polat'ın cezaevinde aylık harcayabileceği para ortaya çıktı!
Bir dönem Yeşilçam'a damga vurmuştu! Yeni mesleği bakın neymişBir dönem Yeşilçam'a damga vurmuştu! Yeni mesleği bakın neymiş
Feyza Altun, fenomen Özlem Öz'ün peşinde! "Profilini temizliyormuşsun..."Feyza Altun, fenomen Özlem Öz'ün peşinde! "Profilini temizliyormuşsun..."
Anahtar Kelimeler:
Masterchef masterchef kim elendi yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.