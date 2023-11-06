MasterChef Barış kimdir? Barış Demir kaç yaşında, nereli? MasterChef'ten elendi!

MasterChef Barış yarışmaya veda etmesi nedeniyle gündem oldu. Bu haftanın eleme adayları Alican, Cemre, Esra, Batuhan, Barış, Tolga ve Dilara olmuştu. Yemek tadımlarını yapan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu dikkat çeken bir açıklamada bulundu. MasterChef Barış, Esra ile son ikiye kaldı fakat gecenin sonunda yarışmaya veda etti. İşte MasterChef'ten elenen Barış Demir hakkında merak edilenler...

MASTERCHEF BARIŞ KİMDİR?

Barış Demir 23 yaşında ve yarışmaya Bodrum'dan katılıyor. Bodrum Torba'da bir otelde çalışan Barış Demir aşçılık mesleğine küçük yaşlarda başlamıştır. Ailede herkesin kebapçı olduğunu belirten Barış Demir Masterchef'te ilk turu geçmişti. Barış Demir bugün 25 Temmuz 2022 Masterchef 2. turda yarışacak ve en iyi krem brüle tatlısı için mücadele edecek.

25 Ekim 2022 akşamı yayınlanan programda Barış Demir rahatsızlığı sebebiyle izin istedi.

Barış Demir, 20 Kasım 2022 akşamı yarışmaya veda eden isim oldu. Barış Demir, MasterChef'in 11. yarışmacısı olarak elendi.

BARIŞ DEMİR, MASTERCHEF ALL STAR'A VEDA ETTİ

MasterChef Türkiye All Star yarışmasına 5 Kasım akşamı veda eden isim Barış Demir oldu.





